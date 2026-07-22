Quién es quién en el reparto de 'Sandokán', la nueva serie de Can Yaman en Telecinco: Guía con todos los personajes

Telecinco estrena este miércoles a partir de las 23:00 horas la serie 'Sandokán', una nueva adaptación de la célebre ficción que se convirtió en un fenómeno internacional en la década de los 70. Este nuevo relato sumergirá a la audiencia en ¡las tierras exóticas del sudeste asiático de principios del siglo XIX, donde los pueblos luchan por la libertad y las potencias coloniales defienden ferozmente sus intereses, con un carismático pirata como protagonista al que dará vida Can Yaman, un hombre que ama su libertad y la de los suyos y que lucha para cambiar el destino.

'Sandokán' cuenta con una primera temporada de ocho episodios, aunque ya ha sido renovada por una segunda tanda. Cabe destacar que Telecinco emitirá cada miércoles doble capítulo a partir de las 23:00 horas compitiendo así con 'Maestros de la costura Celebrity' en La 1, '¡Salta!' en Antena 3, 'Viajeros Cuatro' en Cuatro y la serie documental 'Lo que la verdad esconde: El caso Asunta' en La Sexta.

Más información Cuántos capítulos tiene 'Sandokán' y de qué va la nueva serie que estrena Telecinco protagonizada por Can Yaman

Can Yaman ('Erkenci Kus: pájaro soñador'), uno de los actores turcos más reconocidos y queridos por la audiencia, encabeza el reparto de esta nueva ficción sobre Sandokán junto a actores como Alanah Bloor ('Lincoln in the Bardo'), Ed Westwick ('Gossip Girl'), Alessandro Preziosi ('La bella y la bestia'), John Hannah ('Cuatro bodas y un funeral'), Madeleine Price ('Geek girl'), Owen Teale ('Juego de Tronos') o Samuele Segreto ('Fuegos artificiales').

Dirigida por Jan Maria Michelini ('Doc') y Niccola Abbantangelo ('Blanca'), creada por Alessanro Sermoneta ('Devils'), Davide Lantieri ('Monterossi') y Scott Rosenbaum ('Chuck') y grabada en las regiones italianas de Lacio, Toscana y Calabria, la ficción profundiza en los orígenes del héroe, el despertar de su identidad y el momento en el que deja de ser un hombre perseguido para convertirse en un mito. Duelos, amores y grandes ideales vertebran esta emocionante historia, que aborda también en sus tramas la explotación de la naturaleza en el nombre del progreso y el precio de la libertad, entre otros asuntos.

Así es 'Sandokán'

Borneo, 1841. En un mundo dominado por el poder colonial británico, Sandokán es un pirata que ama la libertad, vive al día y navega por el Mar de China junto a su fiel amigo Yanez y su tripulación. Un día, durante el abordaje a un navío de carga del sultán de Brunéi, Sandokán libera a un prisionero dayak, quien cree reconocer en él al guerrero de una antigua profecía que liberará a su pueblo del yugo de los extranjeros. Sin embargo, su vida da un giro cuando, durante un audaz asalto al Consulado Británico en la isla de Labuán, Sandokán conoce a Marianna Guillonk, hija de cónsul británico, apodada la ‘perla de Labuán’ por su extraordinaria belleza y carácter indómito. Su encuentro con el líder pirata reaviva en ella el espíritu aventurero que las rígidas normas de la sociedad victoriana reprimen. Ambos se verán inmersos en una apasionante historia de amor y en un viaje de autodescubrimiento que unirá sus destinos, pese a que los dos provienen de mundos opuestos. Pero nada es imposible cuando dos corazones anhelan lo mismo: la libertad.

Ambos descubren que tienen algo en común: el deseo de ser algo más. Más que un pirata, más que una chica inglesa. Ir más allá de los límites de su estatus para luchar por la igualdad. Entre ellos irrumpe Lord James Brooke, un audaz aventurero ‘cazador de piratas’ que, al mando de su fragata, Royalist, siembra el pánico entre los corsarios del sudeste asiáticos y que está dispuesto a hacer lo que esté en su mano para detener a Sandokán y conquistar el corazón de Marianna. Comienza así una emocionante aventura entre los mares del sudeste asiático, la vibrante ciudad de Singapur y la exuberante selva tropical de Borneo, que llevarán a Sandokán a encontrar su destino.

Conoce a los personajes de 'Sandokán':

Can Yaman es Sandokán

Can Yaman es Sandokán

Carismático y generoso, Sandokán lidera la tripulación pirata más temida del Mar de China. Es un guerrero indomable qua creció en las calles de Singapur, donde aprendió a luchar, a sobrevivir y a proteger a sus seres queridos. Junto a Yanez, surca los mares abordando todo tipo de navíos y vuelca su energía en garantizar el bienestar de su familia pirata. Su encuentro con Marianna, la hija del cónsul inglés, y su enfrentamiento con James Brooke le hará descubrir su verdadera misión: la lucha por la libertad de todo un pueblo.

Alanah Bloor es Marianna Guillonk

Alanah Bloor es Marianna Guillonk

Bella e indomable, la ‘perla de Labuán’ es la amada hija de Lord Guillonk, el cónsul británico. Huérfana de madre, Marianna creció lejos de Inglaterra, en un paraíso exótico, donde aprendió a soñar con una vida de aventuras. Desde niña, ha vivido rodeada de los privilegios de una educación victoriana, cuyo verdadero precio aún desconoce, pero su encuentro con Sandokán la llevará a atreverse a tomar decisiones radicales por primera vez, acordes con su naturaleza rebelde.

Ed Westwick es Lord James Brooke

Ed Westwick es Lord James Brooke

Su formidable labor como capitán de la fragata Royalist durante varios años le ha permitido forjarse una reputación como ‘cazador de piratas’. Noble y despiadado por partes iguales, Lord James Brooke, es un aventurero con una ambición desmedida. Hijo menor de una gran estirpe inglesa, está acostumbrado a luchar por su propio destino. Sueña con un futuro junto a Marianna, la hija del cónsul, y está muy cerca de lograrlo, hasta que Sandokán, el príncipe pirata, entra en escena.

Alessandro Preziosi es Yanez de Gomera

Alessandro Preziosi es Yanez de Gomera

Portugués de nacimiento y ciudadano del mundo, Yanez es un pirata veterano con un pasado misterioso y el compañero más fiel de Sandokán. Astuto y leal, es un hombre aparentemente cínico, pero bajo su ironía oculta un profundo dolor, ya que ha conocido de primera mano los horrores del mundo colonial. Cuando los acontecimientos se precipitan, se cuestiona si algún día podrá escapar de su pasado.

Madeleine Price es Sani

Madeleine Price es Sani

De origen dayak, Sani es la doncella personal de Marianna, a quien la hija del cónsul considera su mejor amiga, sin percatarse de la diferencia de estatus entre ambas. La joven recuerda aún cuando fue secuestrada de niña por los despiadados soldados del sultán de Brunéi y vendida a los ingleses. Desconoce el destino que deparó a su familia y se ha acostumbrado a la vida en Labuán como sirvienta. Al descubrir que su hermano sigue vivo y trabaja como esclavo en las minas de antimonio de Sarawak, su deseo de lucha se reaviva.

Owen Teale es Lord Guillonk

Owen Teale es Lord Guillonk

Aristócrata refinado y poderoso, Lord Guillonk es el cónsul de Su Majestad Británica en la isla de Labuán. Tras una brillante carrera militar, defiende los intereses políticas en una zona fronteriza compleja, entre el sultán de Brunéi, los holandeses y la creciente amenaza de los piratas. Pero tras su fachada de político inflexible, se esconde un padre cariñoso que adora a Marianna, su única hija, cuyo espíritu rebelde siempre está dispuesto a perdonar.

John Hannah es Murray

John Hannah es Murray

Fiel soldado de Su Majestad, el sargento Murray ha servido a Lord Guillonk desde tiempos inmemoriales. Estricto y leal, comanda a los casacas rojas de Labuán y vive según un rígido código moral, pero está marcado secretamente por las atrocidades de las que ha sido testigo durante su larga trayectoria. Tras desconfiar inicialmente de Brooke, se convierte en su compañero de aventuras, hasta que los acontecimiento lo obligan a enfrentarse a su propia conciencia.

Samuele Segreto es Emilio

Italiano, Emilio es el pirata más joven de la tripulación de Sandokán y junto a Yanez, los únicos europeos del marinería. Sediento de aventuras y amable, se ha ganado la confianza de Sandokán, quien habitualmente le encomienda tareas importantes. Siempre lleva consigo una libreta, donde dibuja y anota las numerosas aventuras que vive junto al príncipe pirata, mientras sueña con volver algún día a casa.