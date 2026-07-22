La polémica que salpica a Chenoa tras la vuelta de 'Dog House': Una mujer la implica en la desaparición de su perra

Chenoa ha saltado al centro de la polémica después de que una joven de Canarias haya denunciado en sus redes sociales que la Cloe, la perrita que la cantante ha mostrado en 'Dog House' y en sus redes sociales durante estos años, en realidad sería su perra que desapareció hace más de dos años en Tenerife. Y tras publicar un vídeo viral en Tik Tok con su versión y exigiendo una prueba de ADN a la intérprete, la denunciante ha intervenido en 'El verano se mueve' de Telecinco para exponer su historia.

Cristina López conectó en directo este miércoles con el programa conducido por Ion Aramendi para explicar cómo comenzó a sospechar que la mascota de la cantante podría ser la suya que perdió hace años y que nunca ha podido encontrar. "Me quedé en shock la verdad, porque me había pasado antes con otros animales pero ninguno coincidía tanto como ella", ha comenzado explicando la joven sobre la heterocromía que ambas perras tienen.

Una joven canaria asegura que Cloe, la perrita de Chenoa, es su perra desaparecida: "Me ha dicho que esa no es mi perra, que lo sentía mucho y que no me podía ayudar más"

A su vez, ha desvelado los acercamientos que ha tenido con el entorno de Chenoa antes de subir su denuncia a Tik Tok, reclamando una prueba de ADN a la cantante. "Con ella no he podido hablar, pero he hablado con el hermano y me ha dicho que esa no es mi perra, que lo sentía mucho y que no me podía ayudar más, que asumiese que no es mi perra y no moleste más", ha explicado Cristina, asegurando que estas negativas no la han frenado.

Cristina López en 'El verano se mueve'

"Yo he seguido investigando toda la semana y creo que hay algo detrás que no está bien respecto a la perrera, la persona que ha dado a esta perra y por eso lo he adjuntado a la denuncia", ha asegurado la joven canaria. "La denuncia ya estaba de cuando me desapareció la perra, y ahora con todo lo que he descubierto pues lo he adjuntado", explicaba entonces ante Ion Aramendi y compañía.

Lejos de acusar a Chenoa, Cristina se ha limitado a subrayar las similitudes físicas y el rango de tiempo que pasó entre la desaparición de su perra y la adopción de Cloe. "Yo no sé quién ha hecho nada, no sé nada hasta que todo se descubra. Solo lo he intentado hacer por la vía privada, he avisado dos veces antes de hacer nada público, se me ha dicho que no, he dejado de molestar y he contado mi historia", ha insistido la joven.

"Cuando salgan las pruebas que he pedido pues perfecto, ya se comprobará. Pedí la de ADN, unos rayos, porque si le han quitado el chip y le han puesto otro...", ha terminado señalando la joven que asegura en un vídeo viral en Tik Tok que la perra de la cantante es en realidad su perrita desaparecida en 2024. Y es que, la denunciante ha compartido en sus redes su teoría de lo que ocurrió con su mascota.

"Yo no he parado de buscar a mi perra, he ido dos veces más y pedí ayuda con carteles. No encontré resultados", ha asegurado en el vídeo compartido en Tik Tok. Así, tras contactar con tres personas vinculadas al rescate de Cloe y una protectora en Alahurín de la Torre (Málaga), la joven ha tratado de reconstruir como su perrita Lola acabó adoptada por Chenoa.

Según Cristina, la perra fue hallada en el municipio malagueño cinco meses después de su desaparición en Tenerife sin microchip, en septiembre de 2024. Sin embargo, su versión no esclarece cómo la mascota llegó hasta la península, y aunque las fechas puedan coincidir con el período de adopción de la cantante no demuestra que se trate de la misma perra. A su vez, su teoría de que retiraron el chip original y una supuesta manipulación del pelaje del animal tan solo son hipótesis defendidas por la joven.