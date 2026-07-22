Ya es habitual que en verano las cadenas de televisión tiren de ficción extranjera para rellenar sus noches. Y eso es lo que hará Telecinco desde este miércoles con el estreno en España de 'Sandokán', la nueva versión de uno de los clásicos de los años 70 y basada en la historia de uno de los personajes más reconocidos de la literatura.

Tras el éxito de la serie de los años 70, en 2025 Italia se lanzó a la producción de una nueva serie basado en el personaje que creó Emilio Salgari y eligió al actor turco Can Yaman para meterse en la piel de este legendario pirata que lucha por cambiar el destino.

El estreno de 'Sandokán' en Italia fue un éxito apabullante alcanzando más de 6 millones de espectadores y un 34% de cuota de pantalla en sus dos episodios. Un seguimiento que fue aún más destacado entre el público joven llegando al 45,2% entre las mujeres de 15 a 24 años y un 39,9% entre los hombres de la misma edad.

Después de su éxito en Italia, la serie empezó su expansión internacional gracias a Netflix. No obstante, en España aún no se ha podido disfrutar de la ficción. Y es que Mediaset se hizo con los derechos para su emisión en nuestro país. Por ello, ahora será Telecinco la que lance en exclusiva la serie en abierto para toda la audiencia.

'Sandokán' cuenta con una primera temporada de ocho episodios y Telecinco ha decidido emitirla a doble capítulo semanal, por lo que si se mantiene esta estrategia la ficción se mantendrá en la parrilla hasta el 12 de agosto. No obstante, hay que decir que la producción ya ha sido renovada por una segunda temporada.

Can Yaman, a la cabeza del reparto de 'Sandokán'

Can Yaman ('Erkenci Kus: pájaro soñador'), uno de los actores turcos más reconocidos y queridos por la audiencia, encabeza el reparto de esta nueva ficción sobre Sandokán junto a actores como Alanah Bloor ('Lincoln in the Bardo'), Ed Westwick ('Gossip Girl'), Alessandro Preziosi ('La bella y la bestia'), John Hannah ('Cuatro bodas y un funeral'), Madeleine Price ('Geek girl'), Owen Teale ('Juego de Tronos') o Samuele Segreto ('Fuegos artificiales').

Dirigida por Jan Maria Michelini ('Doc') y Niccola Abbantangelo ('Blanca'), creada por Alessanro Sermoneta ('Devils'), Davide Lantieri ('Monterossi') y Scott Rosenbaum ('Chuck') y grabada en las regiones italianas de Lacio, Toscana y Calabria, la ficción profundiza en los orígenes del héroe, el despertar de su identidad y el momento en el que deja de ser un hombre perseguido para convertirse en un mito. Duelos, amores y grandes ideales vertebran esta emocionante historia, que aborda también en sus tramas la explotación de la naturaleza en el nombre del progreso y el precio de la libertad, entre otros asuntos.

Sinopsis de los dos primeros episodios de 'Sandokán'

Imagen del primer capítulo de 'Sandokán'

En el primer capítulo, Sandokán, al mando de su tripulación, aborda un barco para robar su cargamento y libera a un prisionero de etnia dayak. El hombre está convencido de que Sandokán es el guerrero del que habla una antigua profecía, pero él apenas presta atención a sus palabras. Disfrazado, Sandokán desembarca en la isla de Labuán, donde conoce a Marianna, la hija del cónsul inglés. Además, durante una cacería de tigres, se enfrenta a James Brooke, legendario ‘cazador de piratas’.

Y en la segunda entrega, Marianna celebra su vigésimo primer cumpleaños y tanto Sandokán como Brooke están invitados al baile organizado por el cónsul inglés. Asimismo, la tensión se acrecienta entre los tres jóvenes y Sandokán planea liberar a Yanez y su grupo, quienes tras haber sido capturados se encuentran en las mazmorras, mientras trata de que nadie descubra su verdadera identidad.