Cambio de programación en Telecinco con el estreno de dos de sus principales apuestas veraniegas la próxima semana

Tras guardarse algunos de sus estrenos para este verano y evitar enfrentarlos al Mundial, Telecinco aprovechará el final del evento deportivo y la recuperación de las audiencias la próxima semana para lanzar dos de sus nuevas ofertas. Así, la cadena de Mediaset ha fijado los lanzamientos de 'El camino de la verdad' con Luján Argüelles y 'Sandokán' con Can Yaman.

El docu-reality creado y presentado por Luján Argüelles llega por fin a Telecinco tras presentarse como una de las apuestas de Cuatro para el pasado otoño. Y en su estreno el próximo martes 21 de julio a las 23:00 horas se verá las caras con otra novedad como es la segunda temporada de 'Dog House' en La 1 así como con 'En tierra lejana' en Antena 3, a 'Horizonte' en Cuatro y al estreno de la serie 'Sainth-Barth' en La Sexta.

En 'El camino de la verdad', cinco parejas de padres e hijos al borde de la ruptura recorrerán el Camino de Santiago para emprender un emocionante viaje de convivencia, autodescubrimiento y crecimiento personal con el deseo de buscarse a sí mismos y tratar de salvar su relación.

¿Conseguirán reconciliarse estas cinco parejas de padres e hijos en el Camino de Santiago? 💔



⭐️ #ElCaminoDeLaVerdad, estreno el martes 21 de julio a las 23:00h en #Telecinco y @MedInfinityES pic.twitter.com/I1BuyblQyG — Telecinco (@telecincoes) July 16, 2026

Las cinco parejas estarán acompañados de Luján Argüelles, que además de ejercer de presentadora, es una de las creadoras del formato producido por Señor Mono, y que les guiará en un peregrinaje en el que se enfrentarán a diversos desafíos con la ayuda de la coach Paz Calap.

La aventura arrancará en Samos, importante municipio jacobeo de la provincia de Lugo, en el corazón del Camino de Santiago Francés, el más conocido y transitado de todos los Caminos que llevan a Compostela. Desde Samos, los participantes del programa recorrerán una ruta de 130 kilómetros que los llevará por Portomarín, Sarria, Furelos, Melide, Arzúa, Palas de Rey, Portodemouros y Pedrouzo, entre otras localidades gallegas.

Su periplo, durante el cual tendrán que afrontar sus fantasmas, miedos e inseguridades con la ayuda de la coach experta en mindfulness Paz Calap, culminará en la plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela, un lugar mágico de encuentro y emociones que ningún peregrino puede olvidar y donde tendrán que tomar una importante decisión en sus vidas ante su emblemática catedral

'Sandokán' con Can Yaman, el miércoles

Un día después, el miércoles 22 de julio Telecinco estrenará 'Sandokán', la nueva serie de Can Yaman, que llegará en exclusiva a España después de haber triunfado en Italia y en otras zonas de Europa. Un lanzamiento que llega después de que hace unos meses el actor turco ya expresara su deseo de que Mediaset lanzara la ficción en nuestro país para que sus fans pudieran ver uno de sus últimos trabajos.

Con su estreno en miércoles, 'Sandokán' se enfrentará a 'Maestros de la costura Celebrity' en La 1, a '¡Salta!' en Antena 3, a 'Viajeros Cuatro' en Cuatro y a la oferta de La Sexta, que por ahora se desconoce cuál será tras concluir la emisión de la docuserie 'No se lo digas a nadie'.

Vuelve el espíritu del tigre 🐅



🏴‍☠️ #Sandokán, estreno el miércoles 22 de julio, a las 23:00 en #Telecinco y @MedInfinityES pic.twitter.com/zlZjuGyLeP — Telecinco (@telecincoes) July 16, 2026

'Sandokán' es una serie italiana producida por Fremantle Lux Vide y Rai Fiction y que consta de seis episodios, y que se trata de la adaptación de la histórica saga escrita por Emilio Salgari. El actor turco Can Yaman, reconocido en España gracias a series como 'Dolunay: luna llena' o 'Erkenci kus: pájaro soñador', que se emitieron en Divinity, así como 'Violeta como el mar', que vio la luz en Antena 3, y 'El Turco', que está disponible en Movistar Plus+ encabeza el reparto de la serie dando vida al propio Sandokán.

Junto a él, el elenco se completa con otros actores como la debutante Alanah Bloor, Ed Westwick ('Gossip Girl', 'The Children of Men'), Alessandro Preziosi ('The Doctors', 'Black Out', 'The Lying Lives of Adults'), John Hannah ('The Last of Us’, 'Four Weddings and a Funeral', 'The Mummy'), Gilberto Gliozzi ('Them', 'I delitti del Barlume'),Mark Grosy ('Zero Zero Zero') y Samuele Segreto ('Stranizza d’amuri', 'The Hour').

La serie se ubica temporalmente en el año 1841. La región de Borneo está bajo la influencia de los británicos, y Sandokán es un pirata que navega por el Mar de China Meridional junto con su fiel amigo Yáñez de Gomera y el resto de su tripulación. Al abordar un carguero perteneciente al sultán de Brunéi, el pirata libera a un misterioso prisionero, quien cree que es el guerrero profetizado que liberará a su pueblo de la opresión.