El blindaje de Telecinco contra los partidos finales del Mundial: Decide retirar 'Hay una cosa que te quiero decir' de la parrilla del sábado

Telecinco ha optado por una estrategia sorprendente para enfrentarse a los dos últimos partidos del Mundial 2026 que emitirá La 1. Y es que mientras el sábado protegerá a 'Hay una cosa que te quiero decir' frente al Francia-Inglaterra, el domingo ha optado por estrenar una película dentro de Cine 5 Estrellas contra la finalísima entre España-Argentina.

Así, al igual que hará Antena 3 con 'La Voz Kids', Telecinco ha optado por no ofrecer una nueva entrega del programa de testimonios que conduce Jorge Javier Vázquez y emitir en su lugar un nuevo recopilatorio a partir de las 22:00 horas.

De modo que 'Hay una cosa que te quiero decir: Very Best' ocupará todo el prime time del sábado en Telecinco para evitar que el programa pueda verse afectado por la emisión del partido por el tercer y cuarto puesto que se disputarán Francia e Inglaterra a partir de las 23:00 horas en La 1.

Lo sorprendente es que si el sábado tirará de una reposición, el domingo Telecinco ha optado por un plan completamente diferente para enfrentarse a la gran final entre España y Argentina, que está llamada a hacer audiencias millonarias y romper todos los audímetros. Así, lejos de emitir una película más o menos antigua o con muchas emisiones, la cadena ha optado por lanzar un estreno dentro de 'Cine 5 Estrellas'.

En concreto, Telecinco estrenará la película 'West Side Story', la versión del clásico dirigida por Steven Spielberg en 2021 con Rachel Zegler, Ansel Elgort, David Álvarez, Ariana DeBose, Rita Moreno, Mike Faist, entre otros, a partir de las 22:00 horas. La cinta narra la historia de amor entre los adolescentes Tony y María en la Nueva York de los años 50, a pesar de tener afiliaciones con pandillas callejeras rivales, los Jets y los Sharks.

Así queda la programación de prime time de Telecinco este sábado 18 de julio:

21:00 horas - 'Informativos Telecinco'

21:30 horas - 'El desmarque Telecinco'

21:40 horas - 'El Tiempo'

22:00 horas - 'Hay una cosa que te quiero decir: Very Best'

02:00 horas - 'Gran Madrid Show'

Y así queda la del domingo 19 de julio: