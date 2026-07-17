Atresmedia toma medidas con 'La Voz Kids': Suspende la emisión de la semifinal esta semana y cambia el calendario de la recta final

Pese a que la final del Mundial entre España-Argentina es el domingo, hay otro partido que también provocará cambios de programación y no solo en TVE. Y es que Antena 3 ha decidido dar descanso este sábado a 'La Voz Kids' para evitar que se enfrente contra el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial de la FIFA.

Así, la cadena de Atresmedia anuncia que este sábado ofrecerá un recopilatorio del talent musical presentado por Eva González antes de ofrecer sus últimas galas. En concreto, Antena 3 emitirá este sábado 'La Voz Kids: camino al éxito' a partir de las 22:00 horas.

Una medida de programación con la que Antena 3 trata de evitar que la semifinal de 'La Voz Kids' sufriera un mínimo de audiencia al enfrentarse al partido entre Francia-Inglaterra que ofrecerá La 1 a partir de las 23:00 horas y que servirá para determinar qué selección se lleva el bronce en esta competición y cuál queda en cuarta posición.

De esta manera, en este especial, 'La Voz Kids' hará un repaso por la trayectoria en el programa de los 12 concursantes que han llegado a la semifinal del programa y que tratarán de luchar por una plaza en la gran final del programa.

Asimismo, Antena 3 ha revelado sus planes con las dos últimas galas del talent show. Y es que para evitar que 'La Voz Kids' termine su undécima edición en la última semana de julio, la cadena ha decidido ofrecer la semifinal del programa el viernes 23 aprovechando el final de 'Tu cara me suena', y la gran final el sábado 24.

❤️ Solo quedan 12 voces... y un mismo sueño: llegar a la gran FINAL de #LaVozKids. 🥹



▶️ #LaVozKids, camino al éxito, el sábado a las 22:00h.



Y la próxima semana tienes una doble cita: el viernes #Semifinal y el sábado la #GranFinal en Antena 3. 😱



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Los 12 finalistas de 'La Voz Kids 11'

Tras la emisión del Asalto Final la semana pasada, solo doce voces han llegado a la semifinal de 'La Voz Kids 11'. Por parte del equipo de Ana Mena serán Sol, Marco y Erick quienes traten de llegar a la final mientras que el equipo de Luis Fonsi cuenta con Evolett, Dani y Triana como semifinalistas.

Por su parte, Antonio Orozco cuenta con Eduardo, Leire y Skabum como semifinalistas en su equipo y el equipo de Edurne tratará de luchar por llegar a la final con Martina, Mía y Lucía.