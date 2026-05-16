Mediaset saca del cajón 'El camino de la verdad', un docurreality con Luján Argüelles que anunció para Cuatro y se verá en Telecinco

Mediaset ha decidido dar un giro y apostar por el estreno de 'El camino de la verdad', el docu-reality presentado por Luján Argüelles que en un principio estaba pensado para Cuatro y que se iba a estrenar el pasado otoño, en Telecinco.

Así, Telecinco sorprendía este jueves al anunciar el estreno de 'El camino de la verdad' para muy pronto. Este nuevo formato será una de las apuestas de la cadena principal de Mediaset de cara al verano para su prime time junto a la serie 'Romi', que también ha empezado su promo.

En 'El camino de la verdad', cinco parejas de padres e hijos al borde de la ruptura recorrerán el Camino de Santiago para emprender un emocionante viaje de convivencia, autodescubrimiento y crecimiento personal con el deseo de buscarse a sí mismos y tratar de salvar su relación.

Las cinco parejas estarán acompañados de Luján Argüelles, que además de ejercer de presentadora, es una de las creadoras del formato producido por Señor Mono, y que les guiará en un peregrinaje en el que se enfrentarán a diversos desafíos con la ayuda de la coach Paz Calap.

La aventura arrancará en Samos, importante municipio jacobeo de la provincia de Lugo, en el corazón del Camino de Santiago Francés, el más conocido y transitado de todos los Caminos que llevan a Compostela. Desde Samos, los participantes del programa recorrerán una ruta de 130 kilómetros que los llevará por Portomarín, Sarria, Furelos, Melide, Arzúa, Palas de Rey, Portodemouros y Pedrouzo, entre otras localidades gallegas.

Su periplo, durante el cual tendrán que afrontar sus fantasmas, miedos e inseguridades con la ayuda de la coach experta en mindfulness Paz Calap, culminará en la plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela, un lugar mágico de encuentro y emociones que ningún peregrino puede olvidar y donde tendrán que tomar una importante decisión en sus vidas ante su emblemática catedral.

Cinco parejas de padres e hijos se enfrentarán a sus peores demonios mientras se sumergen en la magia del Camino de Santiago ⭐️



🟡 #ElCaminoDeLaVerdad, estreno muy pronto, en #Telecinco y @MedInfinityES pic.twitter.com/DolMJReTqs — Telecinco (@telecincoes) May 14, 2026

Las parejas participantes de 'El camino de la verdad'

Pablo y María Lara (Palma de Mallorca)

De origen argentino, Pablo y María Laura, padre e hija, llevan muchos años afincados en Palma de Mallorca, donde él ha trabajado de chofer y ella como peluquera. La relación entre ambos es compleja, dado que la transición de género de María Lara ha provocado un cisma familiar: ella afirma que su progenitor no acepta su identidad transgénero y él asegura que cuando su hija estalla, es incapaz de refrenarse y arrasa con todo.

Simón y Rocío (Alicante)

Tras poner fin a su matrimonio, Simón, un cabrero alicantino, inició una nueva vida con Antonio, junto al que crio a sus hijos en el campo y puso en marcha una explotación caprina. Pero su existencia dio un vuelco, cuando su hija Rocío se fugó de casa por amor con apenas 17 años. Desde entonces, las discusiones entre ambos han sido una constante, haciendo que ambos se distanciaran.

Noelia y Noelia (Castellón)

Madre e hija castellonenses que, además de compartir el mismo nombre, Noelia, se llaman una veintena de veces al día. La dependencia emocional entre ambas ha marcado su convivencia, convirtiéndola en un polvorín: para Noelia madre, su hija es una persona “muy intensa que no sabe vivir sin un hombre a su lado”; mientras la joven asegura “detestar” a su progenitora.

Fede y Mika (Uruguay y Corea del Sur)

Durante más de una década, Fede, un compositor uruguayo, y su hija Mika, una creadora de contenido afincada en Corea del Sur, fueron inseparables. Cuando su matrimonio se rompió, el músico regresó a su país natal y la relación paternofilial se resintió. Ambos llevan más de siete años sin verse y pasan meses sin compartir poco más que un mensaje de WhatsApp, mientras Mika anhela que su padre sea capaz de demostrarle cariño a pesar de la distancia que los separa.

María José y José (Granada)

Atrapada en una vida repleta de obligaciones: así se sentía María José, una cocinera granadina, cuando decidió romper con todo: un día se marchó de casa dejando a su hijo mayor a cargo de la familia. Sacar adelante a sus hermanos pequeños ha sido una auténtica odisea y una inquietud constante para José, que no perdona a su madre, que los dejara a su suerte.