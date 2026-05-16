'En tierra lejana' continúa con su doble emisión en el prime time del lunes y martes en Antena 3 a partir de las 23:15 horas tras 'El Hormiguero' tras haberse consolidado en ambas noches.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' este lunes 18 y martes 19 de mayo? Te lo contamos a continuación:

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 18 de mayo

Alya se encuentra inesperadamente con Cihan a la salida de casa de Mine. Cuando ella le pregunta qué hace allí, él intenta quitarle importancia y asegura que simplemente pasaba por la zona y quería recogerla.

Mientras tanto, la boda de Zerrin da un giro inesperado. Cuando Fidan va a buscarla para la ceremonia, descubre que no está en la habitación. Sedat presencia el momento y enseguida entiende lo que ha ocurrido, convencido de que Kaya la ha secuestrado.

Con la ayuda de Kadir, Kaya lleva a Zerrin a una casa apartada dispuesto a impedir la boda. La desaparición de la joven desata el caos y toda la familia acaba reuniéndose en la mansión para intentar encontrarla. Poco después, Cihan consigue hablar con Kaya y este le confirma que ha sido él quien se ha llevado a Zerrin.

Lejos de arrepentirse, Kaya deja claro que no piensa marcharse ni dar un paso atrás. Zerrin, todavía afectada por todo lo ocurrido, plantea mentir a sus familias y decir que se fue porque estaba asustada.

La situación en torno a los Albora empieza a complicarse todavía más. Un grupo de hombres se presenta en la mansión para provocar una revuelta, ya que opinan que Şahin no ha obtenido lo que es suyo por derecho.

Más tarde, cuando Kaya se queda dormido, Zerrin intenta escapar aprovechando la oportunidad. Pero él se despierta a tiempo y consigue alcanzarla antes de que se marche. Finalmente, agotada por la situación y por sus propios sentimientos, Zerrin deja de resistirse. Kaya le pide que se case con él y ella termina aceptando.

Avance de 'En tierra lejana' del martes 19 de mayo

Cihan decide poner en marcha un nuevo plan para descubrir quién está filtrando información. Organiza varios cargamentos desde distintos puntos y limita los detalles únicamente a su círculo más cercano. Está convencido de que, si vuelven a intervenir los gendarmes, por fin sabrá quién es el topo.

Mientras tanto, el doctor Ugur continúa haciendo preguntas que empiezan a incomodar a Alya. Sus dudas sobre Boran y Cihan hacen que sospeche que detrás de la historia familiar todavía hay secretos sin resolver. Cihan, molesto por la cercanía del médico con Alya, intenta apartarlo ofreciéndole un puesto en un importante hospital de Diyarbakir, pero él rechaza la propuesta.

El plan de Cihan acaba dando resultado y las sospechas recaen sobre Jalis, al descubrir que fue él quien filtró la información sobre el cargamento. Sin embargo, Jalis niega cualquier implicación y asegura que todo es una trampa.

Alya escucha por casualidad una conversación y descubre que Kaya y Zerrin planean casarse. Sin pensárselo demasiado, le pide a Kadir que la lleve hasta donde están ellos.

La situación da un nuevo giro durante la fiesta de aniversario del hospital. Allí, Alya termina descubriendo que la relación entre Cihan y Mine va mucho más allá de lo profesional, una revelación que vuelve a remover todo lo que siente por él.