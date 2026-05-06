'Supervivientes 2026' se dispara a un récord de audiencia ante la peor de las sanciones a Claudia Chacón

'Supervivientes 2026' anotó máximo de edición en martes con la novena entrega de 'Tierra de Nadie', que experimentó una fuerte subida y firmó un gran 16,5% de cuota de pantalla; superando, por primera vez, la barrera del millón de telespectadores (1.011.000). Creció en más de 100 mil seguidores y en 1,6 puntos porcentuales respecto a la semana anterior.

Así, el reality de supervivencia de Telecinco fue líder absoluto de principio a fin, barriendo a la competencia principal con ventajas extraordinariamente destacadas: seis puntos por encima de 'En tierra lejana' en Antena 3 y casi diez puntos por delante de 'Al cielo con ella' en La 1 de RTVE.

En otras palabras, 'Supervivientes' dominó la segunda noche de la semana sin rival y de manera hegemónica. La serie otomana fue segunda opción con un aceptable 11,3% de share y 795.000 televidentes mientras que el programa de entrevistas de La 1 continuó perdiendo audiencia al desplomarse a un alarmante 7,3% y reunir tan solo 581.000 fieles.

En estricta competencia de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' con el culebrón turco de la cadena de Atresmedia y con el show de Henar Álvarez en el canal público, es decir, de 23:20 a 00:36 horas, los resultados de audiencia quedaron de la siguiente forma:

'Supervivientes': 14,7% y 1.147.000

'En tierra lejana': 10,5% y 818.000

'Al cielo con ella': 7,2% y 558.000

El notable crecimiento de 'Supervivientes 2026' en su entrega del martes, que le aupó a ese récord de temporada antes indicado, tiene su explicación en el robo más grave de la edición cometido por parte de Claudia Chacón, que fue durísimamente sancionada con el castigo más salvaje de la historia del formato.