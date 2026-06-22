Telecinco se va a negro: Fallo de continuidad con un abrupto corte en 'Informativos Telecinco' que obliga a tirar de autopromos

Telecinco ha sufrido un problema de continuidad este lunes 22 de junio durante la transición entre el concurso 'El Precio Justo' y la primera edición de 'Informativos Telecinco'. El espacio conducido por Carlos Sobera y Tania Medina ha concluido a las 14:57 horas -como suele ser habitual- tras la dinámica de 'El escaparate final' para dar paso a Isabel Jiménez.

Sin embargo, cuando iba a entrar el sumario, la pantalla de la cadena de Mediaset se ha ido completamente a negro. Tan solo se podía observar la mosca del logo de Telecinco en la parte inferior derecha del televisor. De fondo, se ha escuchado brevemente el sonido de las colas (imágenes con sonido ambiente) que iban a acompañar a la primera locución en off de Jiménez, pero este formato de noticia se ha quedado congelado.

Telecinco se va a negro

Ante esta anomalía, producida por un fallo técnico, Telecinco ha cortado inmediatamente la señal con 'Informativos Telecinco' y se ha visto obligada a emitir publicidad durante dos minutos aproximadamente (de 14:57 a 14:59 horas). En este lapso de tiempo, y sin publicidad comercial empaginada, se ha recurrido a las autopromos. Algo que suele ser frecuente cuando ocurren este tipo de incidencias.

Así, hasta que se lograra subsanar el contratiempo para retomar la transmisión de 'Informativos Telecinco 15 horas' con total normalidad, el canal de Fuencarral ha emitido en bucle spots de sus próximas ofertas; como el estreno de la serie 'Romi', la versión diaria de 'De Viernes' con Santi Acosta y Beatriz Archidona, la semana de las sorpresas de 'Allá tú' con Juanra Bonet o 'El show de Paz' con la humorista Paz Padilla al frente.

Finalmente, con la contrariedad ya solventada en tiempo récord, ha arrancado por fin el informativo con Isabel Jiménez, pudiendo ofrecer satisfactoriamente el sumario previsto; copado por la condena de más de 24 años de prisión para el exministro Ábalos ante la trama mascarillas, la dimisión del Primer Ministro británico o la primera ola de calor del verano que pondrá a varias zonas de la península en aviso extremo (rojo).