Las tardes de Telecinco cambian desde esta semana: 'Amor o lo que surja' irrumpe en la parrilla y relega a 'El Tiempo Justo'

Telecinco revolucionará sus tardes este verano con hasta tres estrenos en la franja diaria y un cuarto los sábados y domingos. Nuevos programas con los que la cadena pretende revertir sus datos de audiencia y conquistar a nuevos públicos. Eso sí, irán llegando de forma escalonada.

El primer estreno llegará este mismo lunes 22 de junio a las 15:45 horas. Así, la cadena de Mediaset empezará sus nuevas tardes apostando por un género que le funciona a la maravilla en prime time como es el dating-show. Con 'Amor...¡o lo que surja!', Telecinco busca recuperar el espíritu de 'Mujeres, hombres y viceversa' pero ampliando su universo.

Y es que el nuevo programa que presenta Carlos Lozano da un paso más allá al apostar por participantes de todas las edades entre los 18 y los 80 años aproximadamente. Para ello contará con dos "diamantes", dos jóvenes de 23 y 24 años que buscarán el amor en el programa y tendrán cada uno diez pretendientes; y por otro lado habrá dos gradas de 20 hombres y 20 mujeres de diversas edades que podrán conocerse entre ellos tanto dentro como fuera del programa.

Con la llegada de 'Amor...'¡o lo que surja!', 'El tiempo justo', que actualmente presentan César Muñoz y Alfonso Egea tras la baja por paternidad de Joaquín Prat, pierde terreno en la programación y pasará a emitirse entre las 17:00 y las 18:30 horas.

Eso sí, por poco tiempo pues próximamente Telecinco sustituirá el programa por 'El verano se mueve', un magacín estival producido por Unicorn Content y que contará con Ion Aramendi y Kike Quintana como presentadores. Un espacio que pretende recorrer las costas españolas una vez a la semana llevando el programa hasta allí.

Mientras, 'El diario de Jorge' apura también sus últimas entregas antes de marcharse de vacaciones el 3 de julio para dejar su hueco al estreno de 'De lunes a viernes', la versión diaria de 'De Viernes' con Santi Acosta y Beatriz Archidona y que contará con un plantel de colaboradores entre los que se encontrarán Lydia Lozano, Terelu Campos, Antonio Rossi, Ángela Portero, José Antonio León, Rosa Benito, Sebastián Gallego o Maica Benedicto, entre otros.

Finalmente, a última hora de la tarde se mantendrá '¡Allá tú!' con Juanra Bonet durante todo el verano. El concurso de las cajas anuncia además una semana llena de sorpresas para luchar contra la recién estrenada prueba final de 'Pasapalabra' que sustituye a 'El Rosco'.

Así quedan las tardes de Telecinco esta próxima semana: