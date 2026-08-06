Cuántos programas tiene 'Ordena tu vida', el nuevo programa de Inés Hernand en TVE y en qué consiste

Tras despedir la primera temporada de 'El perro andaluz by Manu Sánchez', La 1 estrena este jueves en su prime time otra de sus apuestas para este verano. Inés Hernand vuelve a la cadena pública como presentadora de 'Ordena tu vida', un formato que llega para tratar de ayudar a seis familias a poner orden en sus hogares.

'Ordena tu vida' es la adaptación española del exitoso formato factual británico 'Sort Your Life Out' y para realizarlo, RTVE se ha aliado con Lavinia Audiovisual ('El comodín de La 1' y 'L'altaveu'). El programa llega este jueves con doble entrega al prime time a partir de las 22:25 horas después de que La 1 haya decidido reorganizar su oferta y suprimir la reposición de 'Viaje al centro de la tele'.

Cabe decir que la primera temporada de 'Ordena tu vida' está compuesta por seis programas, por lo que tras su doble estreno de este jueves quedarán otras cuatro entregas. Lo que queda por ver es si La 1 opta por mantener esta estrategia o si a partir de la semana que viene solo emitirá un programa por noche.

Con 'Ordena tu vida', Inés Hernand regresa al prime time de La 1 tras el Benidorm Fest y tras haberse encargado del especial 'Saca tu orgullo' junto a Aitor Albizua. Junto a ella, estarán el carpintero creativo José Antonio Peironcely (Jose Recicleitor); la experta en limpieza Cristina Simón (La fregona de Cris) y Pilar Quintana, la experta que se ocupará de poner orden.

Así funciona 'Ordena tu vida'

En cada entrega, una familia con una situación singular abre las puertas de su casa a un equipo de expertos liderado por Inés Hernand para afrontar un reto sorprendente y transformador: vaciar su hogar para reorganizarlo y desprenderse de lo que ya no utilizan. Para ayudarlos, el programa aplica una fórmula revolucionaria: todos los objetos de su hogar se exponen en un gran almacén, donde se colocan uno a uno y por secciones. La familia los contempla, por primera vez, todos reunidos en un único espacio. Una escena tan impactante como reveladora ante la que llega el momento de tomar decisiones: qué conservar, qué donar, qué reciclar o qué vender. Detrás de cada objeto hay una historia, un recuerdo o un motivo por el que permanece en casa.

Mientras la familia decide qué quiere que forme parte de su futuro, los expertos reorganizan cada estancia con soluciones de almacenaje, limpieza, reutilización y optimización del espacio. Sin grandes obras ni inversiones imposibles, el programa demuestra que pequeños cambios pueden transformar por completo un hogar y hacer la vida más cómoda, práctica y agradable.

'Ordena tu vida' habla también de grandes historias humanas: recuerdos, cómo vivimos o las emociones que proyectamos sobre los objetos. Un formato que combina emoción, humor y consejos útiles para inspirar a la audiencia a mirar sus propios hogares con otros ojos. Porque ordenar una casa acaba siendo, muchas veces, una forma de empezar de nuevo.