Estrategia de programación: RTVE aprovecha el arrastre del Mundial y relega 'Al cielo con ella' con el estreno de su nueva temporada

Después de retirar 'Al cielo con ella' el pasado martes en favor de 'La Revuelta' por culpa del Mundial 2026 y ofrecer una recopilación de algunas de las mejores entrevistas en late night; este martes el programa de Henar Álvarez regresará a la parrilla de La 1 con algunos cambios.

Y es que para empezar, 'Al cielo con ella' estrenará nueva temporada tal y como avanzaron Marta Flich y Gonzalo Miró este viernes en 'Directo al grano'. Así, tras emitir diez episodios de su tercera temporada en el prime time de La 1, este martes el espacio comenzará su cuarta temporada.

Lo hará eso sí con un obligado cambio de horario. Cabe decir que el próximo martes 23 de junio, La 1 volverá a ofrecer un partido del Mundial de Fútbol en pleno prime time, en concreto el Inglaterra-Ghana, que comenzará a las 22:00 horas. De esa manera, 'Al cielo con ella' no arrancará hasta las 0:00 horas en pleno late night.

Con ello, TVE busca dar un impulso a las audiencias de 'Al cielo con ella', cuyas últimas emisiones anotaron datos muy flojos al bajar al 7,4% y no alcanzar los 600.000 espectadores. Asimismo, con este cambio, el espacio de Henar Álvarez competirá en menor tiempo con 'Cara al show' de Marc Giró.

Y para arrancar su nueva temporada en este nuevo horario en late night, 'Al cielo con ella' contará con tres grandes invitados. Por un lado, la actriz Ester Expósito, una de las intérpretes que más están triunfando tanto dentro como fuera de nuestras fronteras y que está de actualidad por su relación con Kilian Mbapé. Otra de las invitadas será la cantante Malú y para cerrar el programa visitará el plató el cómico y actor Juan Dávila.