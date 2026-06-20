'En tierra lejana' continúa con su doble emisión en el prime time del lunes y martes en Antena 3 a partir de las 23:15 horas tras 'El Hormiguero' tras haberse consolidado en ambas noches.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' este lunes 23 y martes 24 de junio? Te lo contamos a continuación:

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 22 de junio

La llegada de Fikriye a la mansión no provoca la reacción que ella esperaba. Alya le deja claro que no la considera su madre y le pide que se marche. Para evitar más conflictos, Cihan decide alojarla temporalmente en un hotel.

Poco después, Alya se sincera con él y le cuenta por primera vez cómo fue su infancia. Recuerda una niñez marcada por la inestabilidad, y los hombres que entraban y salían de la vida de su madre. Cansada de aquella situación, un día escapó de casa y acabó encontrando refugio junto a Caroline, su profesora de inglés, que terminó convirtiéndose en la verdadera figura materna de su vida. Sin embargo, cuando Fikriye descubrió dónde estaba, lo único que hizo fue pedir dinero.

Cihan sigue intentando localizar a Ugur después de que revelara el secreto sobre Boran y Ecmel. Sin embargo, el médico está escondido en un hotel y evita cualquier contacto directo. Sadakat continúa preocupada por la posibilidad de que Ugur pueda contarle aún más cosas a Ecmel.

Şahin lleva a Zerrin a la antigua casa familiar y, aprovechando un momento de tranquilidad, le permite hablar a escondidas con Kaya. Zerrin le pide que deje de luchar por ella. Kaya, sin embargo, sigue sin resignarse a perderla.

Cihan intenta convencer a Fikriye para que abandone la ciudad y le ofrece dinero para empezar una nueva vida lejos de allí. Pero ella rechaza la propuesta y le confiesa que está gravemente enferma y que solo quiere pasar el tiempo que le queda junto a su hija.

La situación de Nare tampoco deja de complicarse. Şahin descubre que ha iniciado los trámites de divorcio y ve en ello una oportunidad para su futuro juntos. Sin embargo, Nare le recuerda que nada será sencillo mientras sus familias sigan enfrentadas. Aun así, ambos saben que tendrán que esperar a que el divorcio sea una realidad.

Oskan aparece en la mansión para anunciar que no piensa concederle el divorcio a Nare, mientras Sadakat le anima a recuperar a su mujer y alejarla definitivamente de la influencia de los Albora.

Ugur consigue contactar con Alya. Le advierte de que no le cuente nada a Cihan sobre la llamada y le pide que se reúna con él en un almacén del hospital, dejando entrever que todavía guarda información capaz de cambiar muchas cosas.

Cihan en 'En tierra lejana'

Avance de 'En tierra lejana' del martes 23 de junio

Alya acude al encuentro con Ugur en el almacén del hospital. El médico le cuenta que su madre ha fallecido y que, por llevar días escondiéndose de Cihan, ni siquiera podrá asistir a su funeral. Antes de despedirse, le propone marcharse con él a Canadá. Alya rechaza la idea, pero Ugur le advierte de que, si no acepta, podría contarle toda la verdad a Ecmel.

Al salir del almacén, Cihan y sus hombres ven a Ugur y salen tras él, aunque al final le pierden la pista. Alya decide contarle a Cihan todo lo que ha ocurrido durante la reunión.

Fikriye se desploma y tiene que ser trasladada al hospital. Allí se confirma que padece un cáncer de pulmón con metástasis, una noticia que deja a Alya completamente descolocada.

Şahin visita a Ecmel en prisión, donde también se encuentra Demir. Allí deja claro que no piensa colaborar ni con Demir ni con Jalis y que jamás permitirá que las tierras de los Albora se utilicen para el tráfico de drogas.

Cihan se reúne con Nadim, el padre de Demir, para advertirle de que Şahin está intentando ganarse el apoyo de las familias que antes trabajaban con ellos.

A pesar de todo lo ocurrido, Alya decide quedarse junto a su madre durante el tratamiento. Le promete que cuidará de ella mientras esté ingresada, aunque le deja claro que eso no cambiará lo que siente ni lo sucedido en el pasado.

El pequeño Deniz desaparece. La familia entera se moviliza para buscarlo y las sospechas recaen rápidamente sobre Ecmel y Ugur, aunque nadie consigue encontrar una pista clara sobre su paradero.

Los hombres de Cihan localizan a Ugur en el cementerio, junto a la tumba de su madre. Lo llevan ante Cihan, que lo interroga convencido de que sabe algo sobre la desaparición de Deniz. Ugur insiste en que no tiene nada que ver y acaba confesando que la verdadera razón por la que quería llevarse a Alya a Canadá es porque se ha enamorado de ella.

Finalmente encuentran al pequeño Deniz junto a la orilla de un río. Cuando el niño intenta acercarse a ellos, pierde el equilibrio y cae al agua. Sin pensárselo dos veces, Cihan y Kaya se lanzan al río para intentar salvarlo.