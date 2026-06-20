'Una nueva vida', avance capítulo del domingo 21 de junio: La venganza de Ferit y un tiroteo en la serie de Antena 3

Antena 3 mantiene su apuesta por la ficción turca y este domingo ofrecerá un nuevo episodio de 'Una nueva vida' a partir de las 22:10 horas como ya es habitual.

Avance del capítulo de 'Una nueva vida' de este domingo:

En el capítulo de 'Una nueva vida' de este domingo, el hijo de Çiçek abusa de Ifakat y esta vuelve devastada a la mansión. Seyran intenta consolarla y mostrarle todo su apoyo.

Ferit aparece muy enfadado en la casa de la gran señora y dispara a varios de sus hombres.

Suna sigue acercándose a Ferit, pero él quiere olvidar lo que pasó entre ellos. Además, Ferit se muestra muy distante con Seyran y ella no sabe qué hacer.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Una nueva vida'?

En el capítulo de 'Una nueva vida' de la semana pasada, Ferit se enteraba de que la gran señora robó las piedras, pero ella hacía creer a Halis que las encontró y fue a la mansión a devolverlas.

Halis dejaba a Seyran al mando del negocio y Ferit salía de fiesta para olvidar el trato que había recibido por parte de su abuelo. Suna le recogía en la discoteca y se besaban.

Abidin no confía en su mujer y ambos tenían una fuerte discusión. Finalmente, Abidin decidía unirse a Çiçek, enfrentándose así a los Korhan.