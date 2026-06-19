Las audiencias dictan una clara sentencia a 'El perro andaluz' de Manu Sánchez: Los atronadores datos en su 2ª semana en RTVE

'El perro andaluz', el nuevo formato de 'prime time' de La 1 de RTVE con Manu Sánchez al frente, ha confirmado su gran acogida en audiencias en su segunda entrega. El estreno de la pasada semana, que rivalizó directamente con la final de 'Supervivientes 2026', registró un 15,1% de cuota y congregó a 1.282.000 espectadores. Un resultado que estuvo condicionado por el factor estreno y, ante todo, el impulso del partido inaugural del Mundial 2026 (28% y 3,3 millones), que actuó de telonero.

Por eso, era importante esperar a la segunda semana para comprobar si esa recepción estuvo dopada o no por el arranque del torneo futbolístico intercontinental. Y lo cierto es que, aunque le precedió el fútbol nuevamente, éste obtuvo un peor rendimiento (19,1% y 2,1 millones). Y, aún así, 'El perro andaluz' no solo no decreció sino que además aumentó los datos del estreno, con un 15,6% de share y 1.335.000 seguidores. Hablamos de cinco décimas más y de más de 50.000 espectadores nuevos.

La subida, propiciada también por una ausencia de competencia fuerte sin 'Supervivientes' en Telecinco, es, sin lugar a dudas, un claro indicativo de que el producto ha seducido a la audiencia. Este jueves, 'El perro andaluz by Manu Sánchez' abrió con un monólogo del humorista andaluz que puso en pie al público y que provocó una ovación cerrada en las redes. Después, contó con las entrevistas de Mercedes Milá y Vanesa Martín. Sus participaciones, a tenor de los resultados, fueron todo un acierto.

#ElPerroAndaluz CRECE en su segunda semana en la noche de @la1_tve



😛 Firma un 15.6% de share y una media de 1.335.000 espectadores



😛 LÍDER ABSOLUTO



😛 Más de 4.1 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/G1udPiVI5v — Dos30' (@Dos30TV) June 19, 2026

Así, 'El perro andaluz', que superó la media diaria de La 1 de RTVE (13,8%), lideró la cuarta noche de la semana de forma hegemónica, imponiéndose con mucha holgura a su competencia directa: el estreno de la serie 'Ella, maldita alma' en Telecinco (9,2%) y al peliculón de Antena 3 (9,3%). También batió a 'Horizonte', segunda opción del público con un 11,2% en Cuatro; y sobre todo a La Sexta, que se conformó con un escueto 3,5% con la nueva emisión de 'Servicio secreto by Chicote'.

Además, por mercados, hay que destacar que 'El perro' de Manu Sánchez arrasó en Andalucía (21,1%), La Rioja (26,9%) y Madrid (20,2%). También fueron muy reseñables las métricas alcanzadas en otros ámbitos como Castilla-La Mancha (17,5%), Comunidad Valenciana (16,5%) y Euskadi (15,8%), que se situaron por encima de la media nacional.