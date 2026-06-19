Ovación cerrada en redes y con el público en pie: El histórico alegato de Manu Sánchez en el segundo 'El perro andaluz' de RTVE

La 1 de Televisión Española ha emitido, este jueves 18 de junio, la segunda entrega de 'El perro andaluz', su nuevo programa presentado por Manu Sánchez. Éste arrancó la emisión con un monólogo que puso en pie al público y también se llevó todos los aplausos de los usuarios de las redes sociales.

El cómico andaluz comenzó agradeciendo a la audiencia la gran acogida que tuvo el programa en su estreno el pasado jueves, "convirtiéndonos en el mejor estreno de un prime time de entretenimiento de esta casa desde el 2024". Acto seguido, pidió perdón por quedarle aún "estrecho el traje" de dirigirse a toda España cuando su costumbre es la de dirigirse desde "la piel de Andalucía", dado que lleva muchos años vinculado a Canal Sur.

A raíz de esto, Manu Sánchez dedicó su monólogo a criticar la centralización: "Cada vez todo se parece más, cada vez rechazamos más lo distinto, lo único, lo diferente. Globalización lo llaman y le afecta a todo el mundo, sin saber ya si vas paseando por París, Bruselas o Copenhague. La globalización tiene en España a su hijo bastardo, el centralismo: todo es igual, nada es distinto".

"Andalucía no es lo mejor del mundo, lo mejor del mundo es el mundo", ha asegurado el sevillano, pero ha añadido: "No me negarán que cada rinconcito del mundo está de puta madre para vivir el mundo y hasta para cambiarlo, si fuera necesario". A continuación ha lanzado una pregunta: "¿Saben lo que es el centralismo?". A lo que seguidamente ha respondido: "El centralismo es la enfermedad, la patología es el ombliguismo, y con los ombligos hay que tener cuidado".

Manu Sánchez critica el centralismo de Madrid

Manu Sánchez ha criticado que "el centralismo es la enfermedad que tiene un país que cree que es en su capital donde ocurre todo y los demás estamos aquí como si fuéramos atrezzo, supongo que para cuando vengan los turistas no se encuentren esto vacío". "Todo ocurre en el centro. De hecho, por eso se llama el centro, y los demás somos la periferia", ha lamentado.

"En Madrid vive muchísima gente, lo sabemos, pero donde todavía vive más gente es en todo lo que no es Madrid. Y eso también deberíamos de saberlo. Esto va de quedarse donde tu abuela, donde tus raíces y tus alas", prosiguió reivindicando el presentador, que pidió que no se le malinterpretara porque "Madrid como ciudad y comunidad es maravillosa", y agradeció su buena acogida y regalarnos "el mejor agua de grifo del mundo".

Además, quiso dejar claro que él no habla de independentismo: "En Andalucía nunca cuajará porque es como antinatura ya que un andaluz no ha querido irse primero de un sitio en la vida", bromeó, antes de reivindicar también que "en España cabemos todas las Españas. Cada una con nuestras diferencias y con nuestras cosas en común".

Acto seguido, Manu Sánchez se dirigió a Zaragoza, Bilbao, Melilla, Teruel, A Coruña y Catalunya a la que pidió que cogiera las riendas de todo esto para echarle "collons" de tú al tú al centralismo, pero que no se vaya porque "en la Selección la mayoría de jugadores son del Barça". A continuación, el cómico sevillano citó a Don Jesús de la Rosa, protagonizando un momento de lo más emocionante.

Manu Sánchez pone al público en pie con su reivindicativo discurso

"Sé de un lugar que ya era un lugar antes incluso de ponerle nombre. Sé de un lugar de gente buena, trabajadora y sencilla, que ha sido capaz de tener la mejor sanidad pública del mundo y se va a empeñar en cuidarla y no perderla. Sé de un lugar que está hecho de muchos lugares. Sé de un lugar donde los racistas solo desprecian a los de otra raza si los de la otra raza no tienen suficiente dinero", lamentó a modo de crítica.

"Sé de un lugar maravilloso que fue un gran imperio, pero que sigue siendo de pueblo. Sé de un lugar donde su mayor héroe no vuela, ni mata, sino que lucha por imposibles con sueños y un colega contra molinos de viento. Sé de un lugar donde tenemos que empezar conociéndonos para terminar queriéndonos. Sé de un lugar que se levanta, y que ante el necesitario, sabe ceder su asiento. Sé de un lugar educado que celebra como nadie y sabe estar en los entierros. Sé de un lugar que disfruta, brinda, baila y es alegre, pero serio", prosigue Manu Sánchez.

"Sé de un lugar donde Andalucía siempre fue la Cenicienta. Sé de un lugar que debería estar orgulloso de ser tan distinto en lugar de distanciarnos. Que levanta piedras, salta rejas, construye Castellers, indulta Ninots, salta sobre el fuego, que sabe que existen las meigas, que presume de acueductos, casas colgantes y de querer coger todos los puentes. Un lugar que tiene bosques y desiertos. Sé de un lugar que está hecho de lugares y que el mundo conoce como España. Hay una España de bien donde parece que no cabemos los demás , pues yo reivindico desde aquí todas las Españas de mal dónde juntos cabemos todos y hacemos una España mejor", sentenció Manu Sánchez, poniendo al público en pie.

📺 HISTÓRICO DISCURSO de MANU SÁNCHEZ en EL PERRO ANDALUZ sobre ESPAÑA y la DIVERSIDAD que la caracteriza:



“las diferencias no deberían servir para separarnos, sino para unirnos”

pic.twitter.com/aIyQghVYKN — ‎rs10 (@rafalozzz) June 18, 2026

Aluvión de aplausos en redes sociales al monólogo de Manu Sánchez

El cómico sevillano, que en esta segunda entrega de 'El perro andaluz' recibió la visita de Vanesa Martín y Mercedes Milá, también generó infinidad de reacciones con su discurso en redes sociales.

" Hay una España de bien donde parece que no cabemos los demás , pues yo reivindico desde aquí todas las Españas de mal dónde juntos cabemos todos y hacemos una España mejor "#ElPerroAndaluzTve pic.twitter.com/pNkJdxcAvn — Antoño, er hijo la Mari (@De_meison_) June 18, 2026

A finales de abril me diagnosticaron mi tercer cáncer de mamas, aún en shock,mientras lloraba por la esquina mi nuera me regaló una entrada para ver Entregamos,fui sola a verlo , reí mucho y lloré tb y de allí salí con todo el proceso hecho de aceptación,

Gracias @_ManuSanchez_ https://t.co/CMRFAArcpC — Carmen Quintero (@Q78606059Carmen) June 19, 2026

Esto es la unidad de España. https://t.co/yjSAsmMgNA — Aeme Morillas Muñoz (@aememsmz) June 19, 2026

Que maravilla de monólogo, como siempre, genio @_ManuSanchez_ El vello de punta... https://t.co/ORbqF5J1w0 — Yissus95 (@Jesus_Iznajar26) June 18, 2026

"Ya lo dijo Triana: abre tu corazón, que hoy vengo a buscarte, amor, te llevaré a un lugar donde broten las flores. Sé de un lugar" 😍

Manu Sanchez en #ElperroandaluzRTVE pic.twitter.com/LrFbA5NOyG — Maika ☕ (@maika_rguez) June 18, 2026

Yo soy de la España de @_ManuSanchez_.

Hostia acabo de ver que me sigue, qué ilusión, gracias maestro.



La patria no es una bandera, la patria es la gente con la que vives y respetas, dentro de la diversidad, y el lugar donde vives y debes respetar y cuidar.

Grande pic.twitter.com/5rbikrLORd — José Vico 🔻🇵🇸🇿🇦 (@josevico4) June 19, 2026