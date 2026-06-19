Manu Sánchez pregunta a Mercedes Milá por Zapatero en TVE y pone las dos manos en el fuego con lo que ocurrirá tras su imputación

Mercedes Milá ha sido una de las estrellas invitadas de la segunda entrega de 'El perro andaluz' que arrasó en audiencias este jueves en La 1. Y durante su encuentro con Manu Sánchez, la veterana presentadora no ha dudado en lanzar un nuevo alegato a favor de Zapatero, además de dejar un claro mensaje a todos los jóvenes que piden la vuelta la dictadura, recordando cómo vivió la censura en los tiempos del franquismo.

Nada más sentarse en el sofá del andaluz, la que fue presentadora de 'Gran Hermano' ha frenado al presentador para rememorar los inicios de su carrera, aclarando cómo era trabajar en medios de comunicación durante la dictadura franquista. "Para los que se han olvidado, vivía ese hombre tan dañino y entonces no era tan fácil trabajar", ha recalcado la periodista.

Mercedes Milá reafirma su defensa de Zapatero en 'El perro andaluz': "Me juego las dos manos"

Ha sido entonces cuando Manu Sánchez le ha preguntado por todos esos jóvenes que ahora piden una vuelta "a los tiempos de antes". "Se me abren las carnes y me gustaría poder hablar con cada uno de ellos con mi mejor intención y recomendarles leer algo. Pero desde luego decirles 'no sabéis lo equivocados que estáis", ha sentenciado Mercedes Milá entre aplausos.

Mercedes Milá sobre Zapatero: "No pongo una mano, pongo las dos".#ElPerroAndaluzTVE pic.twitter.com/SAulqzelQt — El Perro Andaluz (@PerroAndaluzTVE) June 18, 2026

Así, se ha sincerado sobre cómo era trabajar bajo la dictadura. "Me han censurado, antes se tachaban las palabras. Yo trabajé en 'Informe Semanal' un tiempo y los guiones... Esto era impresionante", ha comenzado explicando. "Los censores llegaban a la moviola y decían 'esto no va' y lo tachaban", ha rememorado la presentadora, que tampoco ha dudado en volver a pronunciarse sobre las acusaciones a José Luis Rodríguez Zapatero.

"Cuidado, no sigo pensando lo mismo, lo pienso más", ha recalcado entre aplausos Mercedes Milá, haciendo referencia al firme alegato que protagonizó en 'La Revuelta' sobre la inocencia del expresidente. "Este es el Zapatero que conozco, no ha hablado de las joyas pero de lo demás sí. Yo espero que siga para adelante y podamos seguir creyéndole como hemos hecho siempre. Pero yo me juego las dos manos, no una, las dos", ha continuado señalando.

"Con lo que ha pasado y está pasando en España con estos temas judiciales, que muchas veces son un tanto por ciento verdad y el resto mentira... Ya este hombre ha desaparecido. Entonces la pena que tienen algunas personas es que ni han pasado por un juzgado y ya se las está condenando", ha lamentado la invitada de esta semana sobre el escarnio al que se está sometiendo al expresidente.

Lejos de quedarse ahí, Mercedes Milá ha señalado con dureza a los medios y organizaciones cómplices en la "red de mentiras" que circula ahora mismo en España sobre la clase política. "Da igual, se pueden inventar cualquier historia. Todas estas agencias totalmente fascistas que se ocupan de inventarse cosas para publicarlas y que les apoyen los medios de comunicación ultras... Es una bola que va a avanzando", ha advertido la periodista.