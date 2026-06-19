El incidente de Mercedes Milá que casi aborta su entrevista con Manu Sánchez en 'El perro andaluz' por lo sucedido horas antes

Este jueves, 18 de junio, TVE ha emitido con gran éxito de audiencias la segunda entrega de 'El perro andaluz'. En ella, Manu Sánchez ha recibido la visita de la cantante Vanesa Martín y la presentadora Mercedes Milá. Aunque esta última casi deja plantada al programa por un surrealista fallo que ella misma contó en directo.

Con estas cariñosas palabras ha presentado el cómico andaluz a la periodista: "La cuento entre mis diosas y mis referentes. Es una maestra, y sin temor a equivocarme ni a pecar de exagerado, como dicen que somos los andaluces, voy a decir que va a entrar por la puerta la mejor entrevistadora que tiene este país: Doña Mercedes Milá".

Antes de comenzar la entrevista, la conductora de 'Me meto en un jardín' en TVE contó lo que le había sucedido horas antes: "La que he tenido que liar yo para estar en este momento en este plató". Según explicó Manu Sánchez, "Mercedes estaba plácidamente en Menorca, la invitamos a venir, a mojarse y nos dice que sí. Vuelo directo Menorca-Sevilla". "Llega Mercedes Milá ya para embarcar y…", añadió el presentador, dando la palabra a su invitada para que prosiguiera ella.

El error por el que Mercedes Milá casi deja plantado a Manu Sánchez en TVE

"Llego tan contenta a donde tengo que coger el avión y me dicen: 'El carnet de identidad'", explica la comunicadora, desvelando que se le había olvidado en casa. "No lo he traído lo siento", les contestó. Cuando se fueron todos, les cuenta que "voy a un programa de televisión a Sevilla y no les puedo fallar bajo ningún concepto, dejadme entrar". Pese a esta súplica, se negaron a dejarla pasar sin DNI, así es que "saco mi teléfono que tengo una foto del carnet", pero tampoco funcionó.

"Esto sino lo autentifica la policía no te puedes ir", le dijeron, "y no me han dejado irme". "Al final, tu gente de producción, que son siempre lo que solucionan los problemas en un programa, han visto que había un avión desde Menorca a Valencia y Valencia-Sevilla. Estaba a punto de perder el de Valencia pero por suerte, por un minuto, no lo he perdido y al final cuando estaba ya en el de Valencia-Sevilla he dicho 'No será verdad, Dios mío, gracias'", ha finalizado Mercedes Milá su relato.

"En este afán nuestro de luchar contra el centralismo, hemos paseado a Mercedes Milá por medio país", ha bromeado Manu Sánchez, comenzando por fin la entrevista a una de nuestras mejores comunicadoras. Entre otros temas, ha hablado sobre la dictadura y ha vuelto a defender a José Luis Rodríguez Zapatero tras su declaración por su implicación en el caso Plus Ultra.

"¿No has leído hoy lo que ha escrito? Es buenísimo, buenísimo. Sigo pensando lo mismo, no, sigo pensando más. Este es el Zapatero que yo conozco, explicándose…", ha asegurado la periodista. "Yo espero que este, que es mi Zapatero, siga para adelante y podamos seguir creyéndole como lo hemos hecho siempre. Eso es lo que espero, pero desde luego yo pongo las dos manos al fuego. No una, las dos", sentenció Mercedes Milá.