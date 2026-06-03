Mercedes Milá revela cuál fue su desorbitado sueldo como presentadora en Telecinco por cada programa

Mercedes Milá está de estreno. La periodista acaba de debutar en La 2 de TVE como presentadora de 'Me meto en un jardín', un programa de entrevistas con el que dice estar "encantada". Sobre este nuevo proyecto y otros muchos temas ha hablado con Carlota Corredera, David Andújar y David Insua en el espacio de RTVE Play '¡Menudo cuadro!'.

La que fuera presentadora de 'Gran Hermano' nunca ha dejado de meterse en jardines, y lo ha vuelto a hacer en su visita a Menudo cuadro, donde ha recordado que su primer trabajo en RTVE fue como chica de los cafés: "Tuve grandes problemas para decidirme por Periodismo. Pero fue mi tía la que me ayudó, me decía cuando tenía 18 años 'no dudes más, apúntate porque te explicas muy bien'".

Fue a mediados de los 70 cuando comenzó a despegar su carrera como periodista deportiva. Fue la encargada de cubrir el Campeonato Mundial de Motociclismo para RTVE, aunque al principio no le hizo mucha gracia: "Recuerdo que yo decía todo el tiempo eso de 'Deportes no, es el opio del pueblo'. A mí me interesaba la política, pero todo eso me lo tuve que comer". "Pronto descubrí que es la única manera de aprender televisión de verdad", añade Mercedes Milá.

Además, también hace una comparativa entre lo que ella vivió en su momento y el periodismo actual: "Me dirán que soy una privilegiada, pero los que hemos vivido los malos momentos de la profesión no podemos decir que esta sea una mala época, lo que pasa es quién está dominando ahora el relato. Nosotros no mentíamos y ahora no pasa nada por mentir y eso es peligrosísimo".

Mercedes Milá desvela lo que cobraba en 'Gran Hermano'

Aunque Mercedes Milá es una de las grandes entrevistadoras de este país, como así la definió Carlota Corredera, para los seguidores de 'Gran Hermano' siempre será su presentadora estrella. Ella condujo la mayoría de las ediciones que se emitieron en Telecinco. Según recuerda la periodista, "al final de 'Gran Hermano' yo creo que estaba ganando 60.000 euros por programa". Aunque, sin pelos en la lengua, deja claro que "yo estaba dándole muchísimo dinero al canal. Muchísimo más generaba que cobraba".

Por increíble que parezca, todavía quedaban jardines en los que Mercedes Milá no se había metido. Hoy lo ha hecho en @menudo_cuadro (RTVE Play), y ha sido fuerte: «En mi último #GranHermano cobraba 60.000€ por programa». pic.twitter.com/lALVChI5Co — Poco Pasa TV (@Pocopasatv) June 2, 2026

"Yo quiero reivindicarte como la mejor entrevistadora de este país", le ha elogiado Carlota Corredera, antes de preguntarle: "¿Tú te has enamorado alguna vez entrevistando a alguien?". A lo que ella ha contestado con absoluta sinceridad: "No, pero yo tuve una cosita con uno de los concursantes de 'Gran Hermano' que me gustó mucho". Y no dudó en dar su nombre: "Matías".

A la pregunta de si le gustaría entrevistar en estos momentos al presidente del Gobierno, Mercedes Milá reconoce que "mucho porque le adoro. Le quiero mucho a Pedro Sánchez. Estoy totalmente a favor de él", confiesa, mostrándole su apoyo una vez más. Además, asegura que "la primera pregunta sería sobre Zapatero". Si bien explica que no siempre le interesó Pedro Sánchez: "Era una persona que no me podía interesar menos, pero leí su libro, 'Manual de resistencia', y me sorprendió su fortaleza, su resistencia y resiliencia para enfrentar a todo el mecanismo de derribo de la derecha".

Mercedes Milá sobre Miguel Bosé: "Me da mucha pena verlo"

Mercedes Milá en '¡Menudo cuadro!'.

"Vaya entrevistones le has hecho a Miguel Bosé", le ha dicho Carlota Corredera, antes de preguntarle: "¿Te has enfadado alguna vez con él?". Mercedes Milá reconoce que "sí, no nos pusimos de acuerdo con el tema de la pandemia". Además, admite que "me da mucha pena verlo porque no es mi Miguel. El tema de Miguel lo llevo mal porque era mi niño. Me sorprendió y me dolió su deriva. Hace mucho que no hablamos. Macarena Rey hizo de intermediaria entre los dos pero después de eso, no nos hemos vuelto a ver", explica.

Respecto a su nuevo programa en TVE, Mercedes Mila dice estar "encantada, porque nunca he trabajado en La 2". Aunque asegura que "he tenido que hacer un cursillo para entender que el dato de audiencia era bueno, porque para mí un 4,6% es como si te dicen que te vas al infierno directamente". "Porque te siguen preocupando las audiencias", le ha interrumpido la periodista viguesa. Según su entrevistada, "las audiencias son la medida de tu salario. Yo no entendía nunca cuando la gente las despreciaba, porque la audiencia de un programa son la medida que te da la gente para decirte vete o quédate".

Mercedes Milá entrevistaría al rey emérito, pero con una condición

A la pregunta de si le gustaría entrevistar al rey emérito, Juan Carlos I, la presentadora responde con sinceridad: "Si realmente se le pudiera entrevistar 'sin faja', feliz de la vida de hacerlo, pero como va a ser una falsa entrevista sí o sí". A raíz de esto, Mercedes Milá ha confesado su admiración por la reina actual: "Yo quiero muchísimo a Letizia, me parece una persona que ha sufrido enormemente en esa casa, le han hecho la vida muy difícil y ha salido para delante".

Antes de finalizar la entrevista, Carlota Corredera le ha dedicado unas cariñosas palabras: "Gracias por arroparme cuando estaba en mi peor momento que fue después de separarme. No todo el mundo lo hizo". Unas palabras con dardo incluido a algunos de sus compañeros de profesión.