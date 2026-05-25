Las audiencias sientan cátedra al regreso de Mercedes Milá a RTVE con el proyecto en La 2 que releva a Loles León

El estreno de 'Me meto en un jardín', el nuevo programa de Mercedes Milá en La 2 de RTVE, logró un destacado 4% de cuota de pantalla y 440.000 espectadores; convirtiéndose además en lo más visto del domingo en la segunda cadena de la corporación pública y superando ampliamente la media diaria del canal (3,1%), así como su promedio mensual provisional de mayo (3,3%).

El formato de entrevistas, que debutó en la parrilla dominical con una profunda charla con el escritor David Uclés, recibió una crítica unánime. El regreso de Milá a TVE generó un sinfín de reacciones en las redes sociales. "Qué delicia y qué maravilla de programa", señalaron numerosos usuarios. Y esas excelentes valoraciones se han traducido, en términos cuantitativos, en un resultado muy prometedor.

Aún es pronto para precipitarse y habrá que seguir atentamente la evolución en las próximas semanas, pero con estas primeras métricas podemos decir que RTVE acierta apostando por una figura emblemática del periodismo como relevo de Loles León, que ha clausurado definitivamente 'Zero Dramas' con un 2,5% de media y 188.000 televidentes. Cifras que no han cumplido con las expectativas de RTVE.

Además, el primer episodio de 'Me meto en un jardín' también mejora el rendimiento de 'Al cielo con ella' de Henar Álvarez en su segunda temporada en La 2 y antes del salto al prime time del martes en La 1 de TVE, que fue de un 3,1% de cuota y 359.000 espectadores de media. Por tanto, la intención de reflotar la séptima noche de La 2 se ha cumplido en el primer 'round'.

Por su parte, el otro estreno de la noche dominical, la nueva temporada de 'Anatomía de...' con Mamen Mendizábal, registró un 6,3% de share y 728.000 espectadores en La Sexta. No brilla como 'Lo de Évole', pero se acerca a la media que promedió en su anterior tanda de emisiones (6,6% y 749.000).

Además, se posicionó claramente por encima de la media diaria de la cadena de Atresmedia (5,3%), siendo lo más visto de la jornada. Fue líder de su franja en target comercial (8,6%) y entre los públicos de 35 a 44 años (9%).