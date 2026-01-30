Carlota Corredera, sin rodeos, deja este palo a Jorge Javier por su desplante a 'Sálvame': "Hay que estar con el equipo hasta el final"

Este viernes, 30 de enero, 'No somos nadie' se despedirá de la audiencia de TEN. El programa presentado por María Patiño y Carlota Corredera dirá adiós tras una temporada en la que no lo han tenido nada fácil, debido a las numerosas bajas entre los colaboradores, siendo las más destacadas las de Belén Esteban y Kiko Matamoros.

Un día antes de que el magacín vespertino llegue a su fin, María Patiño ha reconocido a sus compañeros que hubiera preferido no asistir: "Voy a estar, pero no quería venir". Y desveló que, si finalmente estará en la despedida de 'No somos nadie' es porque se lo ha prometido a su director, David Valldeperas, pese a la tristeza que la invade por tener que despedirse del programa que ha presentado desde sus inicios.

Al ver a su compañera tan afectada, Carlota Corredera le ha brindado todo su apoyo. La viguesa ha confesado estar muy "orgullosa" de ella y le felicitó por quedarse al pie del cañón hasta el último día. Era en ese momento cuando, sin pelos en la lengua, la que fuera presentadora de 'Sálvame' comparó la actitud de María Patiño con la de Jorge Javier Vázquez, quien no asistió al último programa de 'Sálvame' en junio de 2023.

El dardo de Carlota Corredera a Jorge Javier Vázquez

Pese a que en aquel momento el actual conductor de 'GH Dúo' estaba de baja por prescripción médica, todos, incluidos sus propios compañeros, esperaban que reapareciera en la despedida del mítico programa de Telecinco. Pero no lo hizo y Terelu Campos, Adela González y María Patiño tuvieron que ponerse al frente. Una ausencia que, casi tres años después, ha recordado Carlota Corredera para poner en valor la profesionalidad de Patiño y cuestionar la de Jorge Javier.

"¿Qué quieres hacer, como tu compañero Jorge Javier que no estuvo presentando el último 'Sálvame'? Hay que estar con el equipo hasta el final", le dejó claro la periodista gallega. Unas palabras que enmudecieron al resto de colaboradores. Pero el 'tirón de orejas' de Carlota no quedó ahí, y continuó haciendo una reflexión al respecto: "Cada vez que se cierra un programa es un drama. Me da igual que sea en la cadena en la que no me quieren, o en la cadena en la que sí me quieren".

"Esta puerta se va a cerrar y espero que abramos muchas ventanas. Somos unos privilegiados que mañana cerramos el chiringuito", sentenció la presentadora quien, unas horas antes, se sinceraba sobre el final de 'No somos nadie' en el programa 'El despertador' de RNE. "Yo estoy fenomenal. En mi mejor momento, cerrando programas", ha empezado bromeando Carlota Corredera en el espacio radiofónico conducido por Gorka Rodríguez y en el que ella colabora.

Carlota: "¿Qué quieres hacer como tu amigo Jorge Javier que no estuvo en el último Sálvame? Hay que estar hasta el final con el equipo".#NoSomos29E pic.twitter.com/ck8yZzssUA — TEN TV (@TENtv) January 29, 2026

Carlota Corredera sobre el fin de 'No somos nadoe': "Da pena que se acabe"

Bromas aparte, la periodista reconocía estar "triste": "No, no estoy bien. Estoy triste, te voy a ser super sincera. Pero también tengo la sensación de que esta puerta hay que cerrarla. Me da pena, porque es una ventana al mundo del corazón. Algo que hemos sido mucho tiempo". En esta última temporada, la presentadora se ha puesto al frente del programa los viernes, en sustitución de María Patiño. Con este adiós de 'No somos nadie', se pone fin también al universo 'Sálvame', por lo que la pena de todos los que formaron parte de aquel formato es todavía mayor.

"Da pena que se acabe. Hay que llorar la pérdida, hay que hacer el duelo, pero soy consciente del cambio de paradigma. Soy muy optimista desde siempre", ha asegurado Carlota Corredera. Aunque en el terreno profesional ella está atravesando un gran momento, con sus apariciones en 'El despertador' en RNE y en 'Directo al grano' en La 1, la presentadora lamenta tener que despedirse de un equipo al que lleva ligada años: "Un final significa que vienen otros principios. Ojalá volvamos a coincidir y sigamos trabajando todos los que estamos allí. Que nos volvamos a encontrar", concluye.