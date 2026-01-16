TEN cancela abruptamente 'No somos nadie', pone fin al universo 'Sálvame' en TV y fecha su última emisión

'No somos nadie', el programa sucedáneo de 'Ni que fuéramos' y 'Tentáculos' en TEN, que mantenía el último reducto del universo 'Sálvame' con María Patiño al frente, se cancela definitivamente como así ha anunciado su productora a través de un comunicado.

"TEN y La Osa Producciones Audiovisuales cierran una etapa con 'No somos nadie' y abren un periodo de colaboración creativa. Cadena y productora han acordado de forma conjunta finalizar la trayectoria del programa el próximo 30 de enero", indican en el texto, poniendo así fecha exacta a la despedida del formato que arrancó en septiembre de 2025.

A pesar de que había renovado recientemente, de ahí la sorpresa, se ha decidido un cierre de ciclo "que responde a la voluntad de ambas partes de evolucionar hacia nuevos proyectos, reforzando para ello la parrilla de TEN TV con contenidos de factual crime, género que constituye el eje central de su identidad".

Con el fin de esta etapa, "se abre un espacio de trabajo conjunto para que la antena de la cadena y el equipo creativo de La Osa Producciones Audiovisuales exploren nuevas narrativas en diferentes franjas horarias", se avanza desde la empresa audiovisual.

"En este sentido, ambas compañías están analizando diferentes opciones y formatos que permitan a TEN TV seguir incorporando contenidos en directo de actualidad y entretenimiento, siempre bajo la premisa de la innovación y la adaptación a las demandas actuales de la audiencia", prosigue el comunicado en el que, de paso, muestran su gratitud a la cadena fundada por el grupo Secuoya: "Agradecemos infinitamente a TEN TV el respaldo brindado".

Por último, en su declaración oficial, La Osa esgrime que, como "la televisión y sus códigos cambian constantemente", "el final responde a una decisión consciente de cerrar un ciclo para consolidarse, sin ataduras ni inercias pasadas, como una productora independiente que hoy trabaja desde la libertad empresarial y en plena autonomía creativa".

"Se abre una etapa de madurez empresarial que la productora afronta con la voluntad de explorar nuevas narrativas, impulsar formatos adaptados a la demanda de los espectadores y seguir contribuyendo al crecimiento del sector audiovisual", concluye la factoría encabezada por Óscar Cornejo y Adrián Madrid.