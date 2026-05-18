Alba Carrillo abre un cisma en su programa en TEN a cuenta de María Patiño: brota contra la dirección y se niega a despedirse

Alba Carrillo no gana para disgustos. Tras empezar una cruzada contra RTVE por contratar a defraudadores a Hacienda para 'MasterChef' como Paz Vega y Ofelia todo derivó en un estallido contra Benita (Maestro Joao) por cuestionar lo que había hecho siendo su amiga. Y este lunes, la presentadora de 'El sótano club' ha terminado quitándose el pinganillo y negándose a despedir el programa al sentirse decepcionada con Alberto Guzmán por dejarla vendida en pleno directo.

Todo empezaba cuando 'El sótano club' daba la palabra a uno de sus colaboradores estrella para que hablara sobre el mensaje que ha publicado María Patiño en Instagram alzando la voz contra la información que publicó Alberto Guzmán asegurando que la presentadora estaba completamente hundida porque nadie quería contratarla para volver a televisión tras la cancelación de 'La familia de la tele' en La 1 y del adiós de 'No somos nadie' en TEN y Canal Quickie en enero.

"A finales de mes y principios de junio nos veremos y hablaré mirándoos a los ojos. Hablaré de todos y de todo. Con mi reputación no juega nadie", publicaba María Patiño. Y este lunes, el programa que presenta Alba Carrillo en TEN aprovechaba que Alberto Guzmán estaba en plató para abordar la polémica.

De primeras, Alberto Guzmán exponía lo sucedido y Alba Carrillo trataba de defender a su amigo y compañero. "A mí me largaron de Mediaset y no pasa nada, hay que entender que se sufre porque no tiene trabajo y eso no es ofensivo", comentaba la presentadora. Tras ello, el colaborador se justificaba que su información era una reflexión sobre lo injusto que era que alguien como María Patiño que es una de las mejores periodistas de la crónica social de nuestro país estuviera sin trabajo y no entendía el revuelo que se ha generado.

"Ahora te voy a defender como amiga. Yo estuve el último día de La familia de la tele y María Patiño se portó muy mal y lo habrá pasado muy mal, y con La familia de la tele se portaron muy mal con nosotros, pero ella no tuvo los modales adecuados. Bajó hasta José Pablo a saludar y ella fue muy infantil, se metió con Óscar y Adrián, colgó el teléfono a Belén y al final la gente se cansa de las infantilidades cuando ya tenemos una edad y una profesionalidad", argumentaba Alba Carrillo dejando claro que "se le ha consentido mucho en Mediaset".

Alba Carrillo se planta y se quita el pinganillo en 'El sótano club'

Alba Carrillo se quita el pinganillo en directo en 'El sótano club'

Cuando Alberto Guzmán trataba de pedirle disculpas a María Patiño, Alba Carrillo se rebotaba. "Está siendo demasiado generoso. No voy a entrar porque ya suficientemente he hablado de cosas que han pasado en RTVE, pero ella no ha sido nada generosa con Inés Hernand ni con otras personas, así que por favor no tocadme los cataplines. Que no es esa santa que tal. Que puede ser buena periodista pero no ha sido tan generosa", soltaba Carrillo completamente indignada.

"Yo hablo para conmigo y María Patiño conmigo se ha portado muy bien", aseveraba Guzmán. "Pero si a mí me lo has dicho, a ver si ahora vamos a tener un problema tú y yo. No me jodas que te estoy defendiendo, a ver si ahora me has mentido a mí", le replicaba Alba Carrillo.

Después, Alba Carrillo se negaba a seguir hablando y terminaba quitándose el pinganillo. "Yo ya estoy hasta los huevos de defender a gente que me deja... Que no que ya está bien, que no ha sido generosa, que es buena comunicadora y yo no sé que ha dicho de nosotros. Que nosotros aquí no contratamos. Ni yo te he quitado el sitio ni ha pasado nada. Vete a meterte con quién tengas que meterte que no es aquí y ya está. Punto", añadía.

Era entonces cuando el director le decía algo por el pinganillo y ella se negaba a seguir escuchando. "Rafa, no me hables porque me he quitado el pinga, ya está, voy a tener el mismo respeto que se me tiene a mí porque al final todos los días con esto. Es que al final no es mi tema pero...", se quejaba. "Es que que te bajes los pantalones y le pidas perdón, coño mójate como me mojo yo", le cuestionaba a su amigo.

"Estoy como una gilipollas aquí, llevo dos semanas rozando la gilipollez y también con el programa. Es que todo mal. Y me tengo que callar porque en este momento soy presentadora, pero me parece tan mal, y ahora hablaré con dirección pero no estoy entendiendo nada. No me voy a poner el pinga, que venga aquí Rafa si quiere que despida esto o que haga lo que le de la gana. Pero yo no tengo ninguna necesidad de meterme en una movida cada día, no se me paga tanto de verdad", sentenciaba antes de que se acabara 'El sótano club' con Alba Carrillo negándose a despedir el programa.