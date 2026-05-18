Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo transforma su imagen en 'SV' y Aratz Lakuntza encara una penitencia insólita

Este domingo, durante 'Supervivientes: Conexión Honduras', gran parte de los concursantes que permanecen en la competición se enfrentaron a la tradicional 'mesa de las tentaciones'. Entre ellos, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo y Aratz Lakuntza, dos de los participantes más destacados y valorados por la audiencia del formato.

María Lamela, presentadora desde Honduras, propuso al nieto de Miguel de la Quadra-Salcedo afeitarse el bigote, una seña de identidad muy marcada del joven, a cambio de una suculenta ración de lasaña, su plato favorito. Alvar aceptó sin pensárselo dos veces a pesar de que era un distintivo muy especial en honor a su abuelo.

Además, se enfrentó a una segunda oferta: a cambio de quince centímetros de su pelo, podría optar también a una fuente de patatas con huevos fritos. En este caso, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo tampoco titubeó, sucumbiendo a un radical cambio de look que está generando mucho ruido en redes y una sentencia unánime: la audiencia cree que está muy favorecido y que, sin duda, es el superviviente más atractivo de la edición.

Desde luego, sin ese desaliñado bigote y sin su voluminosa melena, la transformación de quien tiene grandes papeletas para proclamarse ganador de 'Supervivientes 2026' es muy notoria. Eso sí, el robinsón se plantó cuando recibió la tercera proposición: ir en taparrabos hasta la gala del jueves a cambio de su diario. Aquí no cedió.

Por otro lado, Aratz Lakuntza obtuvo una penitencia inaudita en las 'mesas de las tentaciones' que se han celebrado hasta ahora en 'Supervivientes'. El concursante donostiarra tuvo la posibilidad de hacerse con un colosal plato de nachos con guacamole, una de sus comidas preferidas. Sin embargo, como contrapartida, debía estar inmovilizado hasta el próximo jueves, amarrado a una pesada bola. Tras cavilarlo durante minutos, aceptó.

También accedió a la penitencia de la segunda oferta de la noche: perder la opción de optar al collar de líder esta semana a cambio de un enorme chuletón con patatas. No fue una decisión fácil, pues recordemos que Aratz tiene como objetivo batir el récord de liderazgos que hasta ahora ostenta Rubén Torres. No obstante, el hambre le pudo y, finalmente, se rindió ante semejante recompensa.

Aunque, sin duda alguna, quien más sufrió en la mesa de las tentaciones de 'Supervivientes 2026' fue Claudia Chacón, una de las grandes favoritas de los telespectadores. La mallorquina, como una auténtica kamikaze, se lanzó a cortarse 20 centímetros de su pelo; quedándole un peinado bob, a la altura de la mandíbula, que no le sienta nada mal. Como recompensa, una gigantesca tarta de chocolate, una lasaña y una pizza.

Lo bonito que ha sido el discurso y lo bien que le queda el peinado bob ✂️



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Y mucho ojo, porque sus dilemas no se han terminado ahí. María Lamela le ofertó raparse el pelo, no al cero pero sí con un número bajo, si quería recibir una llamada en directo de su novio, con el que no ha tenido contacto desde hace más de 70 días. Claudia se quedó paralizada y su respuesta la conoceremos este martes en la nueva entrega de 'Tierra de Nadie'.

Por su parte, Ivonne Reyes también accedió a cortarse 20 centímetros de su cabello a cambio de recibir dos platos de arepas, su plato predilecto, uno de tajadas con queso, otra de sus comidas favoritas. Tras mostrarse dubitativa, la modelo y presentadora venezolana entró al trapo y jugó. El resultado fue muy aplaudido, pues ese corte parece haber favorecido a su imagen.