La inmoral acción en 'Supervivientes' de Alba Paul, que emprende una 'caza de brujas' contra Alvar Seguí

Alba Paul sembró la discordia en la undécima gala de 'Supervivientes 2026' por su gesto con Claudia Chacón, su máxima archienemiga, y su puñalada definitiva a Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, quien era un apoyo hasta que Nagore Robles le envenenó contra él.

En primer lugar, la influencer decidió dejar sin comer a Claudia, que, junto a Alvar, se encontraba en la Zona Parásita, a merced de la generosidad de los integrantes de Playa Derrota. La mujer de Dulceida quiso cobrarse la revancha y vengar los desmanes de la mallorquina a lo largo de los más de 70 días de aventura.

Así, Alba Paul se negó a darle parte de su dotación a Claudia Chacón e incluso instigó a que el resto de compañeros hicieran lo propio, ordenando no dar fruta o la porción de arroz por haberse comido 20 croquetas y recochinearse de ello en la prueba de recompensa del martes en 'Tierra de Nadie'.

"Yo no te voy a dar. Otros no son capaces, pero yo sí", advirtió Alba a Claudia. Y efectivamente, cumplió con su palabra y no le brindó ni un gramo de su parte de alimentación. "A ti te gusta vacilar a los demás con la comida, pues ahora aprenderás que haciendo eso vas a dejar de comer un poco", se regodeó la creadora de contenido.

"Tienes lo que te mereces por mi parte", continuó arremetiendo Alba Paul, sin ceder un ápice en su determinación de dejar sin comer a Claudia. Además, lamentó no ver el momento en que salga expulsada de 'Supervivientes 2026': "Deseo que te vayas y desgraciadamente no hay manera".

Alba explica lo ocurrido con el reparto de comida y el castigo de Claudia 💣



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"Esto no es el show de Claudia, se llama 'Supervivientes'", clamó. En ese sentido, Alba reconoció que no supera la convivencia con la exparticipante de 'La isla de las tentaciones': "Me ha amargado la existencia, es lo peor que me ha pasado aquí".

Por otro lado, además de su controvertida acción con Claudia, algo que para muchos es moralmente reprobable, Alba Paul cargó las tintas contra Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo de una forma desaforada. Secundó la teoría de Nagore de que se ha arrimado a Claudia por sus seguidores, aseguró que no es su amigo y le dedicó varios descalificativos.

Alvar, dolido con la traición de la superviviente, insinuó que Alba quiere eliminarle, y de ahí esta campaña de desprestigio contra él. Algo que hizo brotar a la joven. "Ojalá que os vayáis los dos. A la mierda los dos. Quiero te vayas, Alvar, y que no ganes, ojalá que no ganes, porque tu plumero ya se ha visto, sinvergüenza", le llegó a espetar.