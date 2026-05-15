'Supervivientes 2026' expulsa a la concursante más desdibujada y eclipsada de la edición y hace justicia

'Supervivientes 2026' ha ofrecido este jueves, 14 de mayo, su undécima gala en Telecinco, en la que se ha producido la ansiada unificación, un momento icónico de cada edición del formato, y en la que se ha conocido la identidad del nuevo concursante expulsado de la edición.

La ceremonia de eliminación se ha debatido entre los tres nominados que han llegado al proceso final: Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, uno de los grandes favoritos del público; Aratz Lakuntza, el concursante que más ha sobresalido en las pruebas físicas; y Almudena Porras, la participante más anodina y desdibujada.

Tras las nominaciones de la semana anterior, ellos tres quedaron expuestos al inexorable juicio de los espectadores junto a Claudia Chacón. Sin embargo, el martes, en 'Tierra de Nadie', se llevó a cabo la clásica salvación, liberando así al más apoyado. Resultó ser por enésima vez Claudia, lo que refleja que es una clara candidata a ganar 'Supervivientes 2026'.

Por ende, Alvar, Aratz y Almudena han permanecido en la cuerda floja hasta el último momento en el que se han cerrado las votaciones en la app de Mediaset Infinity. En primer lugar, se ha salvado el nieto del célebre aventurero Miguel de la Quadra-Salcedo al poseer el porcentaje más elevado. Así, se han cumplido las quinielas y el joven, muy señalado por sus compañeros en los últimos días, ha contado con un incontestable beneplácito del público.

Con todo, la cosa ha quedado en un duelo final, el más reñido de toda la temporada, entre Aratz Lakuntza y Almudena Porras. Aquel que obtuviera el menor volumen de votos abandonaba 'Supervivientes 2026' para siempre. Y esa persona que ha tenido que decir adiós definitivamente ha sido Almudena, que ha cosechado menor respaldo (49,7%) que Aratz (50,3%).

Como apuntamos, la diferencia ha sido mínima, pero a la hora de la verdad el espectador del reality aventurero de Telecinco ha premiado los valores que representa Aratz, pura esencia de 'Supervivientes', frente a los de Almudena, que no ha pasado el examen ni en supervivencia ni en convivencia.

Además, como las segundas oportunidades ya no tienen cabida en esta nueva fase del concurso, la expulsión implica un billete directo a España. No obstante, antes de concluir su participación, Almudena ha poseído un último poder. La organización ha vuelto a poner en marcha la dinámica de 'la última voluntad', que ha consistido en ejercer, como venganza, una nominación extra y secreta a quien deseara. Almudena Porras ha dejado su regalo envenenado a Gerard Arias.