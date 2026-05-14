Aratz Lakuntza o Almudena Porras: Uno de ellos es el expulsado definitivo de 'Supervivientes 2026'

Los espectadores de 'Supervivientes 2026' salvaron con sus votos a Claudia Chacón el pasado martes en la ceremonia de salvación que acogió la décima entrega 'Tierra de Nadie', por lo que Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, Aratz Lakuntza y Almudena Porras continúan en la cuerda floja hasta la gala de este jueves.



Asistimos a una de las ceremonias de eliminación más decisivas de la presente temporada. Aquel que no cuente con el beneplácito de los espectadores en el televoto de la app de Mediaset Infinity no podrá vivir un momento icónico de cada edición de 'Supervivientes': la unificación.

A la espera de conocer la resolución oficial por boca de Jorge Javier Vázquez, en El Televisero te adelantamos cómo van las votaciones de la encuesta hasta el momento. En primer lugar, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, uno de las grandes favoritos de la edición, sería el más votado con un 50% de participación. Un porcentaje muy elevado que refleja que es el predilecto de nuestros lectores.

Así las cosas, entre Aratz Lakuntza y Almudena Porras se debatiría la expulsión definitiva de 'Supervivientes 2026' este jueves. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' aúna un 30% y el concursante vasco un 20%, por lo que sería el eliminado de la noche si no hay cambios.

Hasta anunciarse el veredicto final, puedes seguir votando en la encuesta. Y tú, ¿quién quieres que sea el salvado de la expulsión de 'Supervivientes 2026': Alvar Seguí, Aratz Lakuntza o Almudena Porras?