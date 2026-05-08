Encuesta: ¿Quién quieres que sea salvado de 'Supervivientes 2026': Nagore Robles, Aratz, Alba Paul o Borja?

Tras la expulsión de Marisa Jara, 'Supervivientes 2026' ha celebrado sus décimas nominaciones en la gala 10 en Telecinco. Unas nominaciones cruzadas que han dejado a cuatro expuestos a la próxima expulsión definitiva de la edición: Nagore Robles, Aratz Lakuntza, Borja Silva y Alba Paul.
Por tercera semana consecutiva, y a fin de acabar con las estrategias, la organización ha planteado una nueva dinámica a la hora de repartir los puntos: los concursantes de Playa Derrota han tenido la oportunidad de señalar a los compañeros de Playa Victoria y viceversa. Y eso ha dado lugar a nuevos nombres.
Así se han desarrollado las nominaciones en la gala 10
- Alvar Seguí, como líder, ha nominado directamente a Aratz Lakuntza
- Claudia Chacón ha nominado a Alba Paul
- Darío Linero ha nominado a Maica Benedicto
- Ivonne Reyes ha nominado a José Manuel Soto
- Almudena Porras ha nominado a Aratz Lakuntza
- Alba Paul ha nominado a Borja Silva
- Gerard Arias, como líder, ha nominado directamente a Nagore Robles
- José Manuel Soto ha nominado a Nagore Robles
- Maica Benedicto ha nominado a Darío Linero
- Borja Silva ha nominado a Alba Paul
- Aratz Lakuntza ha nominado a Ivonne Reyes
- Nagore Robles ha nominado a Borja Silva
Así pues, ¿a quién quieres salvar de la nueva expulsión de 'Supervivientes 2026'? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero! Recuerda que, esta vez, la eliminación se adelanta al domingo 10 de mayo en la entrega de 'Conexión Honduras'.
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