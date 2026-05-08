Encuesta: ¿Quién quieres que sea salvado de 'Supervivientes 2026': Nagore Robles, Aratz, Alba Paul o Borja?

Tras la expulsión de Marisa Jara, 'Supervivientes 2026' ha celebrado sus décimas nominaciones en la gala 10 en Telecinco. Unas nominaciones cruzadas que han dejado a cuatro expuestos a la próxima expulsión definitiva de la edición: Nagore Robles, Aratz Lakuntza, Borja Silva y Alba Paul.

Por tercera semana consecutiva, y a fin de acabar con las estrategias, la organización ha planteado una nueva dinámica a la hora de repartir los puntos: los concursantes de Playa Derrota han tenido la oportunidad de señalar a los compañeros de Playa Victoria y viceversa. Y eso ha dado lugar a nuevos nombres.

Así se han desarrollado las nominaciones en la gala 10

Alvar Seguí, como líder, ha nominado directamente a Aratz Lakuntza

Claudia Chacón ha nominado a Alba Paul

Darío Linero ha nominado a Maica Benedicto

Ivonne Reyes ha nominado a José Manuel Soto

Almudena Porras ha nominado a Aratz Lakuntza

Alba Paul ha nominado a Borja Silva

Gerard Arias, como líder, ha nominado directamente a Nagore Robles

José Manuel Soto ha nominado a Nagore Robles

Maica Benedicto ha nominado a Darío Linero

Borja Silva ha nominado a Alba Paul

Aratz Lakuntza ha nominado a Ivonne Reyes

Nagore Robles ha nominado a Borja Silva

Así pues, ¿a quién quieres salvar de la nueva expulsión de 'Supervivientes 2026'? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero! Recuerda que, esta vez, la eliminación se adelanta al domingo 10 de mayo en la entrega de 'Conexión Honduras'.