'Supervivientes 2026' expulsa a Marisa Jara, que consuma su venganza contra este concursante antes de irse

Telecinco ha ofrecido este jueves, 7 de mayo, la décima gala de 'Supervivientes 2026', en la que hemos conocido la identidad del nuevo concursante expulsado de la edición entre los tres nominados que han llegado al proceso final: José Manuel Soto, Marisa Jara y Darío Linero.

Tras las nominaciones de la semana anterior, quedaron expuestos al juicio de los espectadores Claudia Chacón, José Manuel Soto, Darío Linero y Marisa Jara. Sin embargo, el martes, en 'Tierra de Nadie' con Ion Aramendi al frente, se llevó a cabo la ceremonia de salvación, liberando así al más votado. Resultó ser nuevamente Claudia con un elevado porcentaje.

Por ende, la eliminación se ha debatido entre Soto, Darío y Marisa, en la cuerda floja hasta el último momento en el que se han cerrado las votaciones en la app de Mediaset Infinity. En primer lugar, se ha salvado José Manuel al poseer el porcentaje más elevado (50,1%).

Con todo, la cosa ha quedado en un duelo final entre Marisa Jara y Darío Linero. Aquel que obtuviera el menor número de votos abandonaba 'Supervivientes 2026'. Y esa persona que ha dicho adiós ha sido Marisa, que ha cosechado mucho menor respaldo (24%) que Darío (76%).

Además, como las segundas oportunidades son agua pasada, la expulsión ha supuesto un billete directo a España. No obstante, antes de concluir su participación, ha poseído un último poder. La organización ha vuelto a poner en marcha la dinámica de 'la última voluntad', que ha consistido en ejercer, como venganza, una nominación extra y secreta a quien deseara. Marisa Jara ha dejado su regalo envenenado a Borja Silva. Y ese punto que le ha endiñado ha sido determinante para que saliera a la palestra esta semana.