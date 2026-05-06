'Supervivientes 2026' anuncia al salvado de la expulsión y el resultado es muy significativo

'Supervivientes 2026' ha afrontado este martes 6 de mayo la que ha sido ya la novena ceremonia de salvación de la edición entre los cuatro concursantes que resultaron nominados en la gala del pasado jueves: José Manuel Soto, Claudia Chacón, Darío Linero y Marisa Jara.

Los citados supervivientes se han enfrentado a la dinámica de 'La sentencia de Hidra'. El que obtuviera mayor respaldo en el televoto abierto en la app Mediaset Infinity quedaba liberado de la expulsión definitiva del próximo 7 de mayo.

Y esa salvación ha sido muy imprevisible porque los porcentajes han estado nuevamente muy reñidos por arriba. Una situación que viene repitiéndose en las últimas semanas en 'Supervivientes 2026' y que refleja la gran división en el veredicto de los espectadores.

Antes de pausar la votación, el reality ha actualizado los resultados de cara a la eliminación: 40,5%, 35,3%, 20,1% y 4,1%. A continuación, se ha procedido a comunicar quien continuaba en el proceso de expulsión y quién era el agraciado o agraciada con el mayor apoyo del público.

Duelo final en la ceremonia de salvación entre Claudia Chacón y Darío Linero

En primer lugar, María Lamela, la encargada de llevar a cabo la ceremonia desde Honduras, ha indicado la permanencia en la palestra de José Manuel Soto y Marisa Jara. Así las cosas, el indulto ha quedado en un duelo entre Claudia y Darío.

Finalmente, tras unos minutos de tensión, se ha resuelto el enigma: Claudia Chacón ha sido la salvada de la noche con ese 40,5% de los votos frente a Darío Linero. La joven se ha mostrado muy emocionada con el veredicto de los espectadores, pues ya son numerosas las veces que le han liberado de la eliminación en primer lugar.

Además, ese elevado porcentaje cosechado frente a pesos pesados como Soto o Darío, otro perfil con mucho fandom de 'La isla de las tentaciones', evidencia una semana más que la concursante, a pesar de sus grandes polémicas, es una clara favorita para llegar a la final de 'Supervivientes 2026' e incluso... ganar.