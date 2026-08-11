Afra Blanco se planta en 'Espejo Público' negándose a intervenir con Luis Rubiales por primera vez en el programa

Luis Rubiales ha reaparecido en 'Espejo Público' este martes para analizar de lleno la polémica que ya salpica al Mundial de Fútbol 2030 y el papel de Pedro Sánchez en el acuerdo. Y cuando Lorena García ha dado paso a su mesa de colaboradores para iniciar la ronda de preguntas, Afra Blanco ha sorprendido negándose de lleno a hablar con el ex presidente de la RFEF, estallando en directo contra él.

"¿Preguntar, yo?", ha señalado visiblemente sorprendida al ver que la sustituta de Susanna Griso le daba paso con el entrevistado en pantalla, escuchando toda la escena. "Yo nunca he tenido un problema con preguntar a nadie, pero tengo un problema con preguntar a una persona que tiene cero credibilidad. Y para mí Luis Rubiales tiene cero", ha sentenciado entonces.

Afra Blanco se revuelve contra Luis Rubiales en 'Espejo Público' y rechaza entrevistarle: "No tengo nada que preguntarle"

Pero Afra Blanco no se ha quedado ahí, y mientras el ex directivo guardaba silencio, ha dejado claro por qué no quiere servir como altavoz para su discurso. "Además de ser una persona con el historial que tiene, condenado por un delito como el que tiene. Por lo tanto, a este señor, por primera vez en este programa, no tengo nada que preguntarle", ha explicado la sindicalista.

Con este "señor" no tengo nada de qué hablar.



Luis Rubiales #11agostoESP pic.twitter.com/rKhbWplCEl — Afra BR (@AfraBlanco) August 11, 2026

"Ha demostrado que todo lo que sale por su boca es mentira, falsedad y desinformación. Por lo tanto yo no participo en esto", insistía la colaboradora habitual de 'Espejo Público' antes de que Luis Rubiales tratase de defenderse. "Yo si me deja hablar hablo, muchas veces podemos elucubrar con mil cosas. Usted es jurista igual que yo, entonces sabrá que la presunción de inocencia.... O se lo explico yo", ha advertido el granadino.

"No necesito explicaciones señor Rubiales, no le he hecho ninguna pregunta. Pasemos al siguiente", ha señalado Afra Blanco de forma tajante, ignorando las numerosas advertencias de la presentadora, que le ha pedido suavizar su tono en más de una ocasión. "Ya ha tenido mucho tiempo para mentir y desinformar, no participo", añadía la tertuliana, sin dejar al entrevistado acabar una frase.

Sin embargo, Rubiales ha tratado de salir del paso sin ningún éxito. "Yo no miento, yo aporto pruebas. De hecho he escrito un libro donde aporto todas las pruebas que demuestran mi honestidad, mi forma de actuar durante todos estos años en la federación y es evidente que...", ha tratado de señalar antes de que la activista le interrumpiese de nuevo.

"Cambio de pregunta, que le pregunte otra persona, pobrecito", ha reiterado Afra Blanco con desprecio. "Pero sea usted respetuosa y deje hablar, no se ponga nerviosa", le ha pedido el entrevistado en última instancia. "No estoy nada nerviosa, lo que he dicho es que no tengo nada que preguntarle a una persona que ha demostrado 0 credibilidad en sus actuaciones, es la primera vez que no pregunto en este programa", ha terminado sentenciando antes de que Lorena García pusiese fin a la escena dando paso a otros compañeros de mesa.