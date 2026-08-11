'Sueños de Libertad', avance del capítulo 624 del miércoles 12 de agosto: el giro con Bianca y Fina y los celos de Marta

'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho atraviesa tramas cruciales tras la vuelta de Bianca, las consecuencias del testamento de Pelayo y la derrota de Gabriel ante los De La Reina.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras la petición de Manuela y ante el empeoramiento de Claudia, Miguel acude a examinarla y tras ver todos los síntomas termina diagnosticando que padece una neumonía. En la fábrica, se organiza el homenaje a Antoine Brossard y Tasio intenta librarse de estar presente, pues le siguen reconcomiendo las culpas por la muerte del francés, pero Gabriel le obliga a quedarse. Y Andrés llega con una buena noticia, ya que ha logrado alcanzar un acuerdo con el proveedor de esencias para mantener los precios a cambio de un contrato de exclusividad.

Fina no puede ocultar ante Bianca su decepción con Marta por la actitud que está teniendo con el tema de la herencia de Pelayo y, para complacerla, la argentina comparte con ella un dulce de leche produciéndose un momento de gran complicidad hasta el punto de estar al borde de besarse. Por si fuera poco, después, Marta se cela de la relación de Bianca con Digna al comprobar lo bien que se llevan.

Valentina acude al dispensario para hablar con Nieves y le confiesa que la historia que le contó de una amiga con traumas con los hombres pertenecía a ella. La enfermera le recomienda que pase una noche con Andrés, sin ir más allá, para conseguir poco a poco confianza en él. Mientras, Tasio se refugia en el alcohol por los remordimientos que tiene por la muerte de Brossard y Paula trata de apoyarle, pero él reacciona con frialdad hacia ella.

Eduardo comparte con Manuela que Roque sigue sin querer verle. Mientras, Damián abronca al chófer por haberle dejado tirado con la reunión con Floral aunque decide darle una nueva oportunidad. Por otro lado, Gabriel trata de ganarse el perdón de Julia por no acudir a su actuación.

Digna invita a Valentina a cenar a su casa y ella acepta para pasar así la noche con Andrés, siguiendo los consejos de Nieves. Por último, los Salazar celebran una cena familiar para hablar sobre los detalles del restaurante que van a montar Mabel y Salva. Sin embargo, todo se tuerce cuando el dueño de la cantina confiesa que no está preparado para poder llevar a cabo un negocio de tal calibre.

Digna y Marta en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Digna animaba a Marta para que arregle su desencuentro con Fina por el testamento de Pelayo y le dejaba claro que su amor tiene que estar por encima de todo, mientas que Marta le reconocía que la presencia de Bianca en la casa grande para poder retratarla le aterra.

Gabriel se excusaba en el trabajo para no asistir a la actuación de Julia porque no está dispuesto a renunciar a su plan romántico con Beatriz por Madrid. Tras descubrirlo, Begoña trataba de convencerle para que posponga sus problemas en el trabajo por el bien de la niña, pero él seguía en sus trece. Mientras, Beatriz se preparaba para su cita con Gabriel y acudía a comprar un perfume a la tienda.

Marta sorprendía a Fina con su desayuno e intenta convencerla de que aceptar la herencia de Pelayo puede suponer una manera de pagar todo el daño que les hizo, pero la fotógrafa insistía en que no está dispuesta a usar dinero sucio. Lo peor se producía cuando Bianca llegaba a casa de Fina para instalar allí su estudio de pintura, algo que a Marta no le hacía ninguna gracia.

En la casa grande, Manuela animaba a Eduardo para que vaya a ver a Roque y él accedía a intentarlo sin acordarse de que tenía que llevar a Damián a Madrid para una reunión muy importante con Floral. Por su parte, Bianca llegaba para empezar a trabajar con Digna y ambas terminaban conectando pese a sus prejuicios.

En la fábrica, Hugo Brossard comunicaba a Andrés que se niega a aumentar el presupuesto de las fórmulas originales, obligando a la dirección a buscar una solución. Tras ello, Andrés y Gabriel tenían un fuerte enfrentamiento por los problemas económicos después de que todo se complique por la huelga de transportistas en Francia. Pablo tenía que intervenir para separarles.

Y en la cantina, Salva seguía sin decirle a Mabel lo que de verdad piensa sobre su negocio conjunto por las deudas que tiene. Finalmente, Beatriz le contaba a Begoña que tendrá una cita con su novio y Manuela le pedía ayuda a Miguel por el grave estado de Claudia para que la examine cuanto antes.