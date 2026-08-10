'Sueños de Libertad', avance del capítulo 623 del martes 11 de agosto: Gabriel y Andrés, enfrentados y la enfermedad de Claudia

'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho atraviesa tramas cruciales tras la vuelta de Bianca y las consecuencias del testamento de Pelayo, entre otros asuntos.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Digna anima a Marta para que arregle su desencuentro con Fina por el testamento de Pelayo y le deja claro que su amor tiene que estar por encima de todo, mientas que Marta le reconoce que la presencia de Bianca en la casa grande para poder retratarla le aterra.

Gabriel se excusa en el trabajo para no asistir a la actuación de Julia porque no está dispuesto a renunciar a su plan romántico con Beatriz por Madrid. Tras descubrirlo, Begoña trata de convencerle para que posponga sus problemas en el trabajo por el bien de la niña, pero él sigue en sus trece. Mientras, Beatriz se prepara para su cita con Gabriel y acude a comprar un perfume a la tienda.

Marta sorprende a Fina con su desayuno e intenta convencerla de que aceptar la herencia de Pelayo puede suponer una manera de pagar todo el daño que les hizo, pero la fotógrafa insiste en que no está dispuesta a usar dinero sucio. Lo peor se produce cuando Bianca llega a casa de Fina para instalar allí su estudio de pintura, algo que a Marta no le hace ninguna gracia.

En la casa grande, Manuela anima a Eduardo para que vaya a ver a Roque y él accede a intentarlo sin acordarse de que tenía que llevar a Damián a Madrid para una reunión muy importante con Floral. Por su parte, Bianca llega para empezar a trabajar con Digna y ambas terminan conectando pese a sus prejuicios.

En la fábrica, Hugo Brossard comunica a Andrés que se niega a aumentar el presupuesto de las fórmulas originales, obligando a la dirección a buscar una solución. Tras ello, Andrés y Gabriel tienen un fuerte enfrentamiento por los problemas económicos después de que todo se complique por la huelga de transportistas en Francia. Pablo tiene que intervenir y separarles.

Y en la cantina, Salva sigue sin decirle a Mabel lo que de verdad piensa sobre su negocio conjunto por las deudas que tiene. Finalmente, Beatriz le cuenta a Begoña que tendrá una cita con su novio y Manuela le pide ayuda a Miguel por el grave estado de Claudia para que la examine cuanto antes.

Andrés y Gabriel viven un nuevo enfrentamiento en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel le proponía un plan especial a Beatriz ante el aniversario del día en el que empezaron a ser novios, dejándole claro que nunca ha dejado de sentir algo por ella, y por ello ha preparado una velada especial en Madrid con comida, paseo por el Retiro y una habitación de hotel.

Paralelamente, Julia se mostraba nerviosa ante un concurso de coros. Pero además, la confesión de la joven tras notar que su madre no es feliz en casa junto a Gabriel trastocaba a Begoña.

Y en la fábrica, Gabriel se vengaba de Andrés y no dudaba en encargarle que sea él quien se ocupe de comunicar a Hugo Brossard que tienen que incrementar los precios de los perfumes, lo que puede suponer un cambio en la producción de los mismos.

Fina se encontraba con Doña Clara y le daba el pésame por la muerte de Pelayo. Después, Marta le comunicaba a Fina cómo ha quedado el testamento de Pelayo con todas sus propiedades pasando a nombre de su madre, un hotel para Darío y una asignación económica para ella de por vida y el usufructo de sus propiedades. Aunque a Fina no le hacía demasiada gracia que la acepte pues supone renunciar a sus principios y a su dignidad.

En la colonia, la preocupación por el estado de Claudia aumentaba al comprobar que tiene fiebre y, por ello, Valentina le instaba a que guarde reposo. Mientras, Fina conseguía convencer a Bianca para que acepte el encargo de Damián de retratar a Digna. Por último, Mabel pedía ayuda a Pablo para su nuevo negocio junto a Salva.