Se lía la mundial entre Maica y Gerard tras ajustar cuentas en 'De Viernes' y se suelta una bomba de 'Supervivientes'

El plató de 'De Viernes' ha recibido esta semana a Maica Benedicto, ganadora de 'Supervivientes 2026'. Pero la joven no ha estado sola. Junto a ella su gran amiga en Honduras, Claudia Chacón, y Gerard Arias, con quien su amistad se rompió durante su paso por el reality de Telecinco.

Precisamente ha sido con Gerard con el que Maica ha protagonizado un tensísimo enfrentamiento con intercambio de reproches y dardos. Él era el primero en tomar la palabra para explicar la ruptura de su amistad: "Ha tenido ciertas actitudes que yo como amigo no las hubiera tenido. La he antepuesto siempre a todo y, cuando me hubiese gustado que por su parte hubiese habido un poco más de apoyo hacia mí, no lo ha habido".

"Pues predica con el ejemplo", le espetaba la ganadora de 'Supervivientes 2026'. Claudia, por su parte, no dudaba en salir en defensa de Maica: "Estoy esperando que le mandes un mensaje tanto que dices de amistad. Mandar un mensaje, no, pero venir a un plató sí". Poco a poco la tensión entre los tres iba en aumento, hasta que Maica acababa explotando y, dirigiéndose directamente a Gerard, le advertía: "Ahora, te voy a hablar claro".

"Nunca has sido mi amigo. Te has aprovechado de mi imagen para limpiar tu imagen. Que se entere España entera: Este señor me tocaba la puerta, grababa un vídeo conmigo y se iba a su casa", le echaba en cara la joven, visiblemente enfadada. Un indignado Gerard le replicaba: "Eso es mentira. Dice lo que los vídeos cuando mis visualizaciones son mucho más altas que las que tenía ella".

Tensión máxima en plató entre Maica y Gerard.



Maica le reprocha que nunca fue su amigo y lanza una frase directa: “Venía a mi casa a grabar un vídeo y se iba”.



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Gerard acusa a Maica de "victimizarse" y la ganadora de 'Supervivientes' explota

"Yo he estado desinteresadamente por ti, y ¿sabes lo que me has hecho dentro del programa? Traicionarme. Se te ha visto la cara", le reprochaba el exconcursante de 'Supervivientes 2026'. Haciendo oídos sordos a estos reproches, Maica continuaba cargando contra él: "No has sido tú y ese es tu resquemor, se te veía muy forzado en cada discusión". Aunque lo que más dolió a Maica fue cuando Gerard le acusó de estar "victimizándose".

Totalmente rota, la joven se mostraba muy afectada: "Te juro que me duele tanto que me diga víctima. Él me conoce fuera y sabe que soy súper sensible y he llorado con él". "No te veo las lágrimas", le espetaba él, echando más leña al fuego. La victoria de Maica Benedicto no sentó nada bien al resto de concursantes, a excepción de su gran amiga Claudia.

De hecho, la ganadora dio una "exclusiva" en 'De viernes' donde se refleja el mal rollo con sus compañeros de programa. "Hay un grupo (de WhatsApp) con todos los integrantes de 'Supervivientes' menos Claudia y yo", desvelaba, antes de sentenciar: "Yo sé que es la soledad de las ganadoras, ¿qué le vamos a hacer?".