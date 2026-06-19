'De Viernes' anuncia a sus 9 invitados de hoy, 19 de junio en Telecinco con un regreso inesperado y aclamado

Esta semana, 'De Viernes' volverá a tener como competencia a 'La Revuelta' de David Broncano después de que TVE haya decidido trasladar el programa al prime time de los viernes tras faltar a su cita los jueves por culpa del Mundial y del nuevo programa de Manu Sánchez. Y quizás por ello y frente a su gran rival que es 'Tu cara me suena', esta vez el programa de Telecinco contará con hasta nueve invitados para tratar de conquistar a la audiencia.

Para empezar, tras la reciente publicación de sus memorias, Raquel Bollo narrará por primera vez situaciones de su vida silenciadas hasta ahora, como cuando tocó fondo y sintió que no podía seguir adelante. También hablará de su tormentosa relación con Chiquetete, su amistad con Isabel Pantoja o los momentos más complicados de su etapa como colaboradora de televisión.

Asimismo, 'De Viernes' contará en plató con Maica Benedicto, la ganadora de 'Supervivientes 2026', que se sentará junto a su gran aliada en la isla, Claudia Chacón, para saldar todas las cuentas pendientes con el resto de sus compañeros y aclararán por qué no fueron invitadas a la fiesta que organizó Alba Paul junto a su mujer Dulceida. Asimismo, Gerard Arias también estará presente en el plató para abordar en qué punto se encuentra su relación de amistad.

Próximamente, en ¡De Viernes!... 💥🪩 Maica Benedicto llega a nuestro plató tras una victoria amarga y cuestionada sus compañeros.



➡️ Se reencontrará con su amiga Claudia y resolverán las cuentas pendientes con Gerard.



🪩 #DeViernes

📺 Este viernes a las 21:45 en @telecincoes pic.twitter.com/dyzEb1wVPR — ¡De Viernes! (@deviernestv) June 18, 2026

Esta semana, el programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona también estará presente en directo en la fiesta de celebración del primer cumpleaños de Cairo, el hijo de Isa Pantoja y Asraf Beno para ver cómo vive la pareja esta efeméride tan especial.

Por otro lado, Víctor Janeiro y Beatriz Trapote se sentarán en el plató de 'De Viernes' para confesar cómo están afrontando el anuncio que ha cambiado sus vidas para siempre tras el diagnóstico del trastorno del espectro autista a uno de sus hijos, y cómo esta circunstancia les ha unido aún más para afrontar el camino recorrido hasta ahora.

Después de cubrir en directo la semana pasada su boda, Makoke y su ya marido Gonzalo se sentarán en el plató del programa para comentar algunas imágenes inéditas de su enlace. ¿Cómo vivieron realmente el evento? ¿Cómo afrontan todas las críticas recibidas? ¿Es cierto que mantuvieron una discusión antes del enlace? A estas y otras preguntas responderá el recién inaugurado matrimonio.

Esta semana… en ¡De Viernes! 🪩



💣 Raquel Bollo reaparece en una de las entrevistas más desgarradoras.



💍 Todo sobre la gran boda de Makoke y Gonzalo en Ibiza.



🪩 #DeViernes

📺 Este viernes a las 21:45 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta. pic.twitter.com/WcWknpUvKn — ¡De Viernes! (@deviernestv) June 17, 2026

Por último, 'De Viernes' contará con el regreso reclamado de Cristina Piaget. La modelo y actriz reaparece en Telecinco para hablar de los problemas de ansiedad que ha sufrido en los últimos meses tras su salida de la casa de 'GH DÚO' y contar cómo ha sido la terapia a la que se ha sometido con caballos, sus animales preferidos. Será su puesta de largo antes de arrancar su nuevo proyecto en la cadena. El grupo ha confirmado este viernes además su participación en 'El show de Paz', el programa de Paz Padilla para los fines de semana que se estrena el próximo 27 de junio, y donde Piaget formará parte de un equipo de colaboradores donde también estarán Fabiola Martínez o Roi Méndez ('OT 2017'), entre otros.