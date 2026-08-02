Antonio Rossi deja su puesto en 'De Viernes' por sus vacaciones y esta fue su inesperada sustituta en Telecinco

En la última entrega de 'De viernes' antes de las vacaciones de verano ha habido una inesperada baja, la de Antonio Rossi. Sin embargo, el equipo del programa le ha buscado rápidamente una sustituta. Ni más ni menos que Karmele Marchante, actualmente colaboradora de 'De lunes a viernes'.

Aunque el periodista, que comenzó sus vacaciones un día antes que el resto de sus compañeros, no acudió al plató, sí que estuvo presente, de alguna manera, en el cara a cara entre Terelu Campos y Carmen Borrego. "Ha dejado un vídeo con algunas preguntas y apostilla algunas cosas", anunciaba Santi Acosta, dando paso al mencionado vídeo.

En él, Antonio Rossi retaba a Terelu a "mirar a la cara a su hermana y decirle lo que ha dicho a otros sobre ella, sobre todo cuando empezó a entrar en los platós y comenzó Carmen a tener protagonismo". Además, acusaba a Alejandra Rubio de ser la culpable de "dinamitar la relación con las hermanas".

Tras la emisión del vídeo de Antonio Rossi, la colaboradora de 'De viernes' confesó que le "preocupó" la irrupción de Carmen en televisión: "Sabía el mundo televisivo en el que estábamos y lo único que quise fue protegerla". "Mi vida televisiva se me complica en el momento en el que aparece el resto de mi familia. Para mí era más cómodo y me manejaba mejor cuando estaba sola", admitió Terelu Campos.

Karmele Marchante sustituye a Antonio Rossi en 'De viernes'

El programa nocturno de Telecinco comenzó la entrega de este viernes, 31 de julio, sin hacer mención a la ausencia de Antonio Rossi. Pero Santi Acosta y Bea Archidona sí que presentaron a Karmele Marchante como una "presencia especial". La periodista, actualmente colaboradora del magacín diario de la cadena, no solo estuvo presente en el cara a cara entre las hermanas Campos, sino también durante la entrevista a Techi Cabrera, el testimonio de Dulce Delapiedra sobre Cantora y la reconciliación entre María Jesús Ruiz y su madre, Juani Garzón.

El cara a cara entre Terelu Campos y Carmen Borrego tuvo otro protagonista inesperado, José María Almoguera. Apenas unas horas antes, este protagonizaba un enfrentamiento con su tía Terelu en 'De lunes a viernes', algo que ha dolido enormemente a su madre, quien rompía a llorar al verlo desde su casa, como así ha reconocido ella misma en el plató de 'De viernes'.

"Mi hijo no ha querido remover el conflicto, mi hijo simplemente ha dicho la verdad, ha dicho que todos hemos hablado del conflicto que vivimos él y yo y eso es verdad. Yo esta tarde he llorado porque estaba muy nerviosa y porque no me ha gustado el enfrentamiento que he visto entre mi hijo y mi hermana. Lo he pasado mal, pero yo no he llorado para que luego se cuente aquí y se machaque a mi hermana por ello", ha dicho Carmen Borrego, visiblemente afectada.

Según Carmen, el motivo de este distanciamiento con su hermana se originó a raíz de la presentación de la primera novela de Alejandra Rubio, en el mes de mayo. "Yo entiendo que a mi hermana le pueda doler, pero mi hijo lo único que hace es decir la verdad, contarle a un compañero que su prima no le ha invitado a la presentación del libro", explicó Borrego. Terelu, por su parte, intentó justificar la decisión de su hija de vetar a José María Almoguera en un día tan especial.

"Ellos antes de esto tuvieron una conversacion en la que hubo diferencias y como consecuencia José María bloquea a mi hija. Cuando mi hija se sienta aquíno quiere dejar mal a su primo y lo que dice es que ha mandado la invitación a todos los miembros de la familia porque no quiere contar que su primo la tiene bloqueada. Cuando mi hija el sábado siguiente se da cuenta de que su primo ya le ha desbloqueado es cuando le manda la invitación", contó la periodista.