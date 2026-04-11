El equipo de 'De Viernes', obligado a frenar la intervención de Kiko Rivera contra Antonio Rossi: "No te pongas chulo"

Kiko Rivera visitó esta semana el plató de '¡De Viernes!'. Y si alguien pensaba que iba a rebajar el tono contra su exmujer, Irene Rosales, tras su polémico 'Scoop' de la semana pasada, estaba muy equivocado. El hijo de Isabel Pantoja no solamente continuó atacando a la madre de sus hijas sino que, además, se encaró con casi todos los colaboradores del programa de Telecinco.

El Dj ha explicado las razones por la cuales, según él, su relación con Irene se ha roto por completo, pese a que en un primer momento su ruptura fue en buenos términos. Entre otros motivos, Kiko Rivera se refirió a una videollamada en la que su exmujer le negó el saludo a su actual pareja, Lola García.

Al parecer, en una de las videollamadas que suele hacer Irene con sus hijas cuando están con él, su hija mayor, Carlota, giró el teléfono para enseñarle a su madre que estaba con Lola. Según el cantante, la sevillana decidió ignorarla, algo que a él no le hizo ninguna gracia. Otra de las razones por la que su buena relación con su exmujer saltó por los aires fue que, según él, esta le impidió que su madre viera a sus hijas durante la Semana Santa.

El motivo del enfado de Kiko Rivera con Irene Rosales

Kiko Rivera reconoce que "perdió los papeles" con su exmujer en el 'Scoop', pero asegura que tenía sus motivos. Según explicó, el día que grabó la entrevista con Santi Acosta para '¡De viernes!' estaba calentito tras discutir con Irene Rosales a través de sus abogados por el reparto de sus hijas en los días festivos. "Yo comunico, a través de mis abogados, si existía la posibilidad de que me dejara a mí la primera parte de las vacaciones, porque yo, tanto viernes como el sábado tenía que trabajar y no podía ver a mis hijas", cuenta.

Kiko Rivera explica que, cuando pidió la custodia compartida a Irene Rosales, retrocedió en sus peticiones inmediatamente.



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Aunque no solo por este motivo, sino que, además, "también quería llevar a mis hijas a ver a su abuela a Canarias. Ella me dice que no, porque tiene un viaje programado con las niñas y que no pude cambiar los billetes. Yo le vuelvo a insistir a través de los abogados, me dice que no".

Sin embargo, poco después, se cruzó por la calle con Irene de la mano de su novio, Guillermo. Ibas solos, sin las niñas: "El lunes santo estuve con Lola y con mi prima Anabel. Cuando pasó la procesión, bajamos y me encuentro de frente a Irene con su pareja y sin las niñas. Yo no sé dónde estaban las niñas, seguro que estarían bien cuidadas, eso seguro". Pero lo sintió como una traición: "Acepté que se iban a ir de viaje y no hubo viaje. Me sentí engañado".

Kiko Rivera pierde los papeles con Antonio Rossi y Bea Archidona tiene que intervenir en 'De Viernes'

Aunque si ha habido un momento de la entrevista en el que Kiko Rivera ha perdido los papeles ha sido cuando Antonio Rossi le ha lanzado un comentario que no le ha hecho ninguna gracia. El periodista le preguntaba por qué no fue él quién, aprovechando que se encontró con Irene en el colegio de sus hijas, le presentó a su novia Lola: "Ella ha contado que le tuerces la cara". Inmediatamente, el hijo de Isabel Pantoja se incorporaba en su asiento para lanzarle una advertencia: "Eso no es verdad y no te lo voy a permitir".

"Son palabras de Irene, estoy recuperando lo que dice ella, no te equivoques", le recuerda Antonio Rossi. "Vamos a rebajar la tensión", pedía, sin éxito Santi Acosta. Pese a esto, Kiko Rivera no entraba en razones y, apuntando con el dedo al colaborador, visiblemente enfado, explotó contra él: "No te equivoques tú, ¿te estás enterando? A mí no me vuelvas a decir eso. Me cago en la madre que me parió… No te pongas chulo conmigo".

"Kiko, con calma", le intentaba tranquilizar Bea Archidona. "¡No me puedo poner con calma con este señor aquí!", exclamaba el invitado. "Pues hay que tener respeto, porque él hace su trabajo", le ha reprobado la presentadora del programa de crónica social de Telecinco, antes de continuar con la entrevista.