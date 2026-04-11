Unanimidad absoluta con Lydia Lozano tras poner en su sitio a Kiko Rivera por su "machistada" en 'De Viernes'

Una semana después de la emisión de su polémico 'Scoop' en '¡De viernes!', Kiko Rivera ha pisado el plató del programa de Telecinco para enfrentarse a las preguntas de los colaboradores. La actitud altiva y prepotente del invitado durante toda la entrevista fue muy criticada por los usuarios de las redes sociales.

Nada más entrar en el plató, el Dj empezaba reconociendo que sus formas con su exmujer, Irene Rosales, durante el 'Scoop' no fueron las correctas: "Me arrepiento, por supuesto que me arrepiento. Al fin y al cabo, es importante mantener un respeto hacia la madre de mis hijos. Me arrepiento de las formas". Aunque ha seguido en sus trece: "Perdí los papeles, pero tengo mi razón".

Kiko Rivera ha explicado el motivo por el que, según él, su buena relación con Irene Rosales saltó por los aires: "La entrevista (con Santi Acosta) se graba un Miércoles Santo. Irene decide escoger ella la primera parte de las vacaciones y dejarme a mí la segunda parte (con sus hijas). Le comunico que, por favor, si existe la posibilidad de que me deje a mí la primera parte porque, a parte de que viernes y sábado tenía que trabajar, quería aprovechar esos días para llevar a las niñas a ver a la abuela en Canarias".

Sin embargo, la respuesta de la sevillana no es la que se esperaba: "Me dice que no, que tiene un viaje programado con las niñas y que no puede cambiar los billetes. Vuelvo a insistir y me dice que no". Sin embargo, unos días después, "yo estaba viendo la Semana Santa con Lola y con mi prima Anabel, y de repente me encuentro de frente a Irene con su pareja y sin las niñas. Me molesta, porque yo quería aprovechar esos días… y al final no hubo viaje. Soy un ser humano y cuando algo te sienta mal, al final estallo".

Lydia Lozano pone en su sitio a Kiko Rivera a 'De Viernes'

Durante toda la entrevista, Kiko Rivera mantuvo una actitud chulesca con los colaboradores del programa que cumplían con su trabajo de hacerle preguntas. Especialmente duros fueron los enfrentamientos que tuvo el invitado con Antonio Rossi, Ángela Portero y Lydia Lozano. Esta última, viendo el comportamiento del hijo de Isabel Pantoja con sus compañeros, reconocía estar "flipando".

En un momento dado, el Dj se mofaba de la periodista, por, según él, estar muy callada durante la entrevista: "Lo que sí veo hoy es que hoy estás calladita. Me parece muy bien, así me gustas más", espetaba Kiko Rivera. Algo que, como era de esperar, no hizo ninguna gracia a la colaboradora, quien le lanzó un dardo que recibió una gran ovación del público presente: "Te gustan como Irene ¿no? Calladitas", sentenció Lydia Lozano, entre aplausos.

A Kiko Rivera le gustan las mujeres calladas, pero Lydia Lozano, muy rápida, lo pone en su sitio #DeViernes pic.twitter.com/ByRRFFf7Um — sofrito (@soofrito) April 10, 2026

El golpe bajo de Kiko Rivera a Ángela Portero

Este machismo, que ya ha demostrado en otras ocasiones incluso con su propia hermana, Isa Pantoja, lo puso también de manifiesto con Ángela Portero. Mientras Kiko hablaba de los convenios que ha firmado con su exmujer, la periodista matizó sus palabras: "Tú hablas como si tuvieras una pensión compensatoria con Irene y otra cosa es la pensión alimenticia, que incluye que pagas el alquiler". "¡No, con la pensión alimenticia no pagas el alquiler, se paga el colegio…!", le explicó el hijo de la tonadillera.

"Exacto, se hace un cómputo de los gastos que hay en una casa", añadió la colaboradora. "Pues si sabes cómo va, me estás dando la razón", espetaba el invitado. Sin embargo, Ángela Portero le dejaba claro que no: "No. No te estoy dando la razón". "¿Te has separado alguna vez?", le preguntaba entonces Kiko Rivera a la periodista, que respondía afirmativamente. Acto seguido, el Dj soltaba un comentario muy desafortunado: "Tú eras la que trincaba, ¿eh?". Unas palabras que fueron reprobadas por Santi Acosta: "Que feo eso, Kiko".

La periodista, haciendo oídos sordos, le dijo: "Yo estoy muy enterada, el que parece que no se entera eres tú. Cuando una persona no tiene la capacidad económica del cónyuge, el cónyuge está obligado a pagar más que la persona que no puede. Tú no pagas nada voluntariamente. Si vas a juicio, el que te va a imponer por sentencia una pensión es un juez. Y como tú ganas más, vas a pagar más". "No tienes ni puta idea de lo que hablas", sentenció Kiko Rivera