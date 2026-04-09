'De Viernes' fía todo a este único invitado para luchar contra el estreno de 'Tu cara me suena 13' esta semana

Desde hace días, Telecinco promociona la entrevista de Kiko Rivera en el plató de 'De Viernes' tras las explosivas declaraciones que dio la semana pasada en el scoop y que tanto indignaron a la audiencia. Una entrevista que la cadena está cebando pues sabe que es su plato fuerte contra el regreso de 'Tu cara me suena'.

De hecho, tanto confía Telecinco y 'De Viernes' en Kiko Rivera que el DJ será el único invitado de esta semana del programa de crónica social que presentan Beatriz Archidona y Santi Acosta, ocupando así la mayor parte de la entrega de este viernes, 10 de abril a partir de las 21:45 horas.

Así, Kiko Rivera será el encargado de luchar contra el debut por ejemplo de Jesulín de Ubrique en 'Tu cara me suena' y lo hará hablando de todos los frentes que tiene abiertos en su vida tras su reconciliación con su madre y las incendiarias palabras que le dedicó a sus ex parejas y madres de sus hijos, Irene Rosales y Jessica Bueno la semana pasada.

El hijo de Isabel Pantoja responderá punto por punto a la reciente reacción de su exmujer y dará la cara por Lola, su actual pareja, quien también ha recibido duras críticas en redes sociales por haberle mostrado su apoyo tras su scoop de la semana pasada.

Asimismo, en su regreso al plató de 'De Viernes', Kiko Rivera revelará nuevos detalles sobre el primer acercamiento con su madre y la primera llamada tras años sin hablarse y explicará por qué aún no han podido reencontrarse cara a cara.

Para cerrar todos los frentes, Kiko también abordará en qué punto se encuentra su relación con su hermana Isa Pantoja y valorará en este sentido las últimas imágenes que ha protagonizado la joven con María del Monte en la Semana Santa de Sevilla.

Esta semana, en ¡De Viernes!… Kiko Rivera visita el plató y deja claro que todavía tiene mucho que contar. 💣💥



🪩 #DeViernes

📺 Todos los viernes a las 21:45 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta. pic.twitter.com/QSXHN1G6oE — ¡De Viernes! (@deviernestv) April 7, 2026

Tras la entrevista de Kiko Rivera, 'De Viernes' concluirá esta semana con una nueva tertulia con la última hora de 'Supervivientes 2026', como su segunda arma contra el debut de 'Tu cara me suena 13' y en la que participarán sus colaboradores habituales: Rocío Flores, Karmele Marchante, José María Almoguera y María Jesús Ruiz.