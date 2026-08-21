Los 10 estrenos que ver este fin de semana del 21 al 23 de agosto en Netflix, Prime Video, Movistar Plus o SkyShowtime: del regreso de Ana Belén a 'Lapönia'

Los que no sean del team verano empiezan a ver la luz al final del túnel, porque las temperaturas ya están comenzando a bajar. Poco a poco llegamos a los últimos días de agosto, y eso significa, en muchos casos, el final de las vacaciones. Así que tenemos que aprovechar los días que quedan, ¿verdad? Playa, piscina, terrazas, salir a la calle con los amigos... y si nos quedamos en casa, aprovechar para ver alguna de todas las películas que nos traen las plataformas de streaming este fin de semana. Porque tenemos un buen catálogo donde elegir. Ya solo en Netflix podemos ver una de las comedias españolas del año, 'La familia Benetón +2', con Leo Harlem con su particular humor. O la tierna y sincera 'Quince días', una película queer que se basa en el fenómeno literario brasileño de Victor Martins.

Pero la plataforma que gana la batalla este fin de semana es, sin duda, Prime Video, que llega con tres grandes estrenos: 'Una novia para mi boda', con el cómico Kevin James; 'Con el agua al cuello', que cuenta con Michael Keaton como protagonista; y la última película de Jason Statham, el thriller 'Shelter. El protector'. Y, si queremos más cine español, Movistar Plus y Filmin tienen la solución, con la llegada de 'Lapönia' e 'Islas'. ¿Algo más familiar? Sin problema. SkyShowtime nos trae la largamente esperada secuela de la serie de animación 'Avatar', pero en formato película.

La familia Benetón +2

Sinopsis: Cuando Toni Benetón (Leo Harlem) cree que tiene todo bajo control en su entrañable y divertida familia multicultural, la llegada de dos nuevos bebés pondrá patas arriba la casa y a toda la familia. Los problemas crecen por partida doble pero las aventuras también.

La película dirigida por Joaquín Mazón es la secuela del éxito del cine español que recaudó cerca de 4 millones de euros, con Leo Harlem y El Langui como protagonistas. Sí, este tipo de comedia familiares no tiene muy buena fama, sobre todo por culpa de su humor chusco y bastante poco acertado. Pero Harlem tiene el suficiente carisma como para sostener una historia así. En esta segunda entrega, que también funcionó bien en taquilla (más de 2 millones de euros), hay más multiculturalismo y, por supuesto, más chistes sobre la situación. Junto a los niños Alí Dia, Diego Montejo, Gala Bichir, Meilin Chen y Kamsiyochi Ngene, en esta nueva entrega repiten Pepe Viyuela, Llum Barrera e Iñaki Miramón y cuenta con las incorporaciones de Enrique Villén y Anabel Alonso y la colaboración especial de los Masaka Kids.

"Hacer una segunda parte de una película que fue un éxito es un reto importante, pero nos hemos propuesto hacer honor a su título y 'La familia Benetón +2' va a ser el doble de divertida, el doble de caótica y el doble de emotiva. Nos espera una película que superará la expectativa, ya de por sí alta", comentó su director en una entrevista para Atresmedia. "En la primera éramos dos pícaros, especialmente yo, que quería quedarme con los niños por un factor de dinero, para pagar las multas. Aquí, sin embargo, el cambio es que ya se opera como una familia que recibe dos elementos nuevos y luego ellos tienen que hacer por salvarme a mí desinteresadamente", comentó Harlem en el Festival de Málaga, sobre lo que podemos encontrar en esta secuela.

Plataforma: Netflix

Quince días

Sinopsis: Felipe solo quería disfrutar de un verano tranquilo viendo musicales con la artista de su madre... hasta que llega su 'crush' de la adolescencia para unirse a la fiesta.

Dirigida por Daniel Lieff y producida por Conspiraçao Filmes, llega a Netflix la adaptación del popular bestseller queer brasileño del mismo nombre, que firma Victor Martins. Una historia coming of age LGTBI, que plantea una amistad, y puede que algo más (no queremos hacer spoilers) entre dos chicos, uno de ellos con un cuerpo no normativo. Algo que no solemos ver, desgraciadamente, en este tipo de historias, así que celebramos que Netflix Brasil apueste por un cine un poco más diferente, y que tanto bien hace a adolescentes queer que no lo están pasando bien. Protagonizada por Miguel Lallo y Diego Lira. "Sufrí mucho bullying por gordofobia. Cuando vi las fotos de las personas que me estaban maldiciendo, eran personas como yo y también eran gordas. Es el oprimido el que quiere oprimir ahora", contó Lallo en una entrevista para el medio brasileño O Globo.

Plataforma: Netflix

Una novia para mi boda

Sinopsis: Matt ha pasado años ahorrando para la boda soñada de su prometida en Italia. Sin embargo, ella lo deja plantado en el altar y él decide irse solo de luna de miel. En su viaje conoce a Gia, una lugareña que lo ayuda a redescubrir el amor y la verdadera felicidad.

Kevin James es uno de esos actores de moda en Estados Unidos por su vis cómica, pero que en el resto del mundo no acaban de encontrar su lugar. Porque el humor estadounidense hay veces que es demasiado específico, y se apoya demasiado en la sociedad norteamericana, así que en otros países no acaban de triunfar del todo. En este caso, enésima historia de un hombre viajando a Italia y encontrándose a sí mismo. Le acompaña Alyson Hannigan y el mítico Andrea Bocelli. "La película es especial para mí. Es el mejor proyecto en el que estuve involucrado hasta ahora", confesó el actor en el programa de Theo Von en Youtube. "El reparto y el equipo técnico fueron excepcionales. Es la primera vez que siento que puedo ser más auténtico frente a la cámara".

Plataforma: Prime Video

Con el agua al cuello

Sinopsis: La vida de Andy Goodrich da un vuelco cuando su mujer ingresa en un centro de rehabilitación, dejándolo al cargo de sus hijos gemelos de 9 años. Sobrepasado por sus nuevas responsabilidades, Goodrich acudirá a su hija mayor para que le ayude a convertirse en el padre que ella jamás tuvo.

Michael Keaton, una de las estrellas de los 80 y comienzos de los 90, vivió un declive en su carrera a comienzos de los años 2000. Pero el director mexicano Iñárritu llegó al rescate con la destacable 'Birdman', y Keaton revivió por completo, con series como 'Dopesick' (ganó el Emmy y el Globo de Oro por su interpretación) o su regreso a la secuela de 'Bitelchús', que triunfó en taquilla. Aquí le vemos en un registro diferente, como un padre que trata de cuidar a sus hijos subsanando los errores que cometió con su hija mayor, a la que da vida Mila Kunis. Dirigida por Hallie Meyers-Shyer, se trata de una película divertida, con momentos emotivos y dramáticos que, aunque no acaba de brillar en todo momento, funciona y entretiene hasta el final.

"Puede que ahora me divierta más. No es que no me importe; me importa hasta el punto de que es mi trabajo, no hay que ser gilipollas. Pero, en esencia, todo es ridículo", explicó el actor en una entrevista para GQ sobre el momento profesional que está viviendo. "Eso es lo bueno: todo parece ridículo. Todo parece ridículo todos los días".

Plataforma: Prime Video

Shelter: El protector

Sinopsis: En una remota isla, un hombre que vive en el exilio (Jason Statham) rescata a una niña de una peligrosa tempestad, lo que desencadena una serie de eventos que los ponen a ambos en grave peligro. A medida que sus destinos se entrelazan, su misión será protegerla a toda costa, mientras se enfrenta a los enemigos de su pasado, en una trepidante odisea por sobrevivir.

Jason Statham recogió el testigo de los grandes héroes de acción de los 80 y 90 y les dio un lavado de cara muy necesario. Pese a que inició su carretera como saltador de trampolín, donde se ha hecho mundialmente famoso ha sido en el cine. Es verdad que sus películas suelen ser bastante parecidas entre sí, no vamos a descubrirlo ahora, ¿no? Pero eso no quita para que todas tengan algo que las hace especiales, y es casi siempre el carisma inigualable de Statham. También, por supuesto, su capacidad de pegar mamporros a diestro y siniestro. Eso nunca vamos a negárselo. "Él es auténtico; no hay nada falso en Jason. Lo que me gusta de él en esta película es que vemos tanto a la gran estrella de acción que todos conocemos como al hombre de familia", comentó Ric Roman Waugh, el director de la película, para Radio Times. "También ves a un hombre que vive bajo su propio código y traslada esos valores a su vida real; es artista marcial, es luchador, es alguien que se mantiene en forma todos los días".

Plataforma: Prime Video

Splitsville: Una comedia poco romántica

Sinopsis: Cuando Ashley le pide el divorcio, el bonachón de Carey acude a sus amigos, Julie y Paul, en busca de apoyo. Su secreto para ser felices es un matrimonio abierto, pero Carey cruza la línea y hace que todas sus relaciones se conviertan en un caos.

Michael Angelo Covino y Kyle Marvin dirigen y co-protagonizan esta comedia romántica repleta de humor negro que cuenta en su reparto con Dakota Johnson (que se ha especializado en este tipo de películas que juegan continuamente con los géneros) y Adria Arjona. Y es la propia Johnson la que destaca en una historia que, ojo, tiene una de las mejores secuencias de pelea del pasado año. Curioso encontrarlo en una comedia romántica, ¿verdad? "Lo que me interesa es la honestidad, mostrar los muchos caminos honestos del amor, siempre que todos sean felices y no se hagan daño", contó la actriz para Hollywood Authentic. "El cine debe huir del personaje típico de la rubia guapa de 24 años que lleva gafas para parecer inteligente".

Plataforma: SkyShowtime

Return to Silent Hill

Sinopsis: Impulsado por las sombras de su pasado, James Sunderland regresa a Silent Hill para encontrar a su amor perdido, Mary Crane. Pero el pequeño pueblo oscuro y deprimente ya no es el lugar de sus recuerdos. James se encuentra con personajes que le parecen demasiado familiares y que intentan distraerlo de su búsqueda de Mary. Cuanto más busca a Mary, más comienza a preguntarse si esto sigue siendo la realidad, o si ha caído en el oscuro inframundo de Jacob Crane.

Christophe Gans regresa al universo de 'Silent Hill' dos décadas después para hacer una secuela del clásico de culto del cine de terror que sorprendió a todos a comienzos de los 2000. Con Jeremy Irvine como protagonista, no consigue superar a la original, y tampoco parece saber cómo. El CGI es bastante atroz en algunos momentos, y la historia bebe demasiado de la saga de videojuegos, sin tener en cuenta al espectador medio que no conoce el material original. Pese a ello, tiene buenos momentos de terror y algunos sustos bastante genuinos. "Sabemos que la gente que aman los videojuegos es muy apasionada. Recuerdo que cuando hice la primera película, recibí muchas amenazas de muerte. Me decían: 'Si metes la pata, te vamos a encontrar'. Así que llegué a la primera película con una gran responsabilidad, y desde luego aún más con la segunda", desveló su director a Variety.

Plataforma: Movistar Plus

Lapönia

Sinopsis: Después de varios años sin celebrar las fiestas juntas, Nuria (Ángela Cervantes), asentada en Laponia junto a su marido Olavi (Vebjørn Enger) y su hija, decide invitar a su hermana Mónica (Natalia Verbeke), a su marido (Julián López) y al hijo de ambos a celebrar una Navidad de ensueño en su casa de Rovaniemi, en Finlandia. El plan se presenta perfecto hasta que la hija de Nuria le cuenta a su primo pequeño la verdad sobre la existencia de Papá Noel. La que estaba destinada a ser la más especial de las navidades, se convierte de golpe en una batalla campal entre hermanas, cuñados y primos. Una noche que sacará a relucir secretos inconfesables en medio de un debate sobre qué es más adecuado, si contar la verdad a toda costa o mantener la ilusión, aunque sea a base de mentiras.

Basada en la obra de teatro homónima y dirigida por David Serrano ('Días de fútbol'), 'Lapönia' es una comedia ácida no apta para ver con niños pequeños que reflexiona sobre la crianza de la mano de Natalia Verbeke, Julián López y Ángela Cervantes. Una de estas comedias que tan bien se nos da hacer en el cine español, y que se nota mucho su origen teatral. Los protagonistas están gloriosos, y la película va de menos a más según avanza el metraje. "Es muy divertida, muy interesante y es muy complicado encontrar una comedia que hable de cosas, no sé si importantes, pero por lo menos interesantes, y que los personajes sean inteligentes, que no sean tontos. Casi siempre, cuando hacemos comedia nos vemos obligados a que los personajes sean un poco más tontos de lo habitual para que aparezca la risa. En ‘Laponia’ me encontré con que los personajes eran cuatro tipos razonablemente inteligentes que hablaban de manera inteligente de temas interesantes, y eso me interesó muchísimo", contó David Serrano para Kinótico.

Plataforma: Movistar Plus

Islas

Sinopsis: El otrora majestuoso y esplendoroso Hotel Paradise, un enorme hospedaje que vivió un pasado glorioso y de opulencia, es ahora un lugar venido a menos, decadente y anticuado, del que apenas queda el recuerdo de lo que fue. Mientras sus escasos empleados y clientes conviven envueltos en una profunda apatía y desengaño, el pasado y el futuro de sus dos protagonistas se funden en la realidad alternativa que ofrece el 'todo incluido' del Hotel Paradise.

Ana Belén protagoniza Islas, la nueva película de Marina Seresesky, con Manu Vega acompañando en el reparto a la actriz y cantante. Se trata de un drama intimista con toques de humor negro. Además, la película cuenta en el reparto con Eva Llorach y Jorge Usón. La actriz, cuando comenzó el rodaje del filme, explicó en una entrevista para la Academia de Cine: "Mi personaje es Amparo Lamar, una mujer que llega a la isla con una idea muy clara en la cabeza… Sin embargo, en dos días, en los que transcurre la acción de la película, su vida cambiará. Hay muchas escenas muy potentes y emotivas, muy fuertes a nivel emocional. La película habla de soledades que se encuentran. Marina Seresesky viene del mundo de la interpretación, es una maravilla trabajar con ella, hay un entendimiento muy grande a la hora de contar esta historia a través de los intérpretes. Nos entendemos muy bien. Con 'Islas' me enfrento a un nuevo y gran reto, no por muchos años trabajados el reto es mínimo, al contrario, es mayor".

Siempre es buena noticia volver a ver a Ana Belén protagonizando una película, aunque sea un proyecto más pequeño e independiente. Es verdad que el equilibrio entre drama y humor negro no siempre acaba de funcionar con la realizadora pretende, pero es una película diferente y entretenida, perfecta para este momento del año.

Plataforma: Movistar Plus / Filmin

Avatar Aang: El último maestro del aire

Sinopsis: Aang descubre un poder ancestral que podría salvar a su cultura de la extinción. Con la ayuda de sus amigos, se embarca en una aventura por todo el mundo para encontrarlo antes de que caiga en malas manos y amenace con trastocar la paz por la que lo sacrificaron todo.

Sigue a Aang y sus amigos, ahora como jóvenes adultos, años después de los acontecimientos del final de 'Avatar: The Last Airbender'. Junto a sus amigos Katara, Sokka y Zuko, vemos a Aang ya más mayor que vuelve a enfrentarse a una nueva amenaza, bastantes años antes de la secuela 'La leyenda de Korra'. Bryan Konietzko es uno de los creadores y, junto al co-creador de la franquicia, Michael Dante DiMartino, estuvieron en la reciente San Diego Comic-Con, aprovechando para hablar sobre la película. "Esta nueva historia es un viaje muy emocional para sanar los traumas de su pasado". Por su parte, Eric Nam, que pone voz a Aang, también aprovecho para comentar el proyecto y, sobre todo, su personaje. "Hay momentos de extrema soledad y de intentar mostrar una cara para todos, mientras sientes algo completamente contradictorio".

Plataforma: SkyShowtime