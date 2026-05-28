Ana Belén remueve la conciencia en La Sexta ante el auge del franquismo en jóvenes y su pregunta abre un debate

Este miércoles, 27 de mayo, La Sexta ha emitido una nueva entrega de 'La Noche de Aimar'. En esta ocasión, han sido el presentador Juan y Medio y la cantante y actriz Ana Belén los que se han sentado frente a Aimar Bretos para conceder una de sus entrevistas más íntimas y sinceras.

En el caso de Ana Belén, el periodista le ha formulado una pregunta muy directa: "¿Qué es lo que te escandaliza más?". Ella confiesa que "muchísimas cosas": "Me escandaliza que yo, habiendo conocido lo que he conocido, la época durísima de la dictadura, que estemos coqueteando y frivolizando con la figura del dictador".

Ana Belén: "¿Será que no les hemos explicado bien la historia a las generaciones?"

A raíz de esto, la artista lanza una reflexión dirigida a los más jóvenes: "Se está pretendiendo que se vuelva ahí, a la caverna, a lo oscuro y prohibido, a la no libertad… ¿será que no les hemos explicado bien la historia a las generaciones?". "La memoria es muy importante para saber de dónde venimos", asegura a Aimar Bretos, quien le pregunta por cuál es la autocrítica que tiene que hacer la izquierda para que ahora tengamos a gente joven diciendo que con Franco se vivía mejor.

Ante esto, Ana Belén es contundente: "Eso que dicen de que Franco hizo pantanos… y si no hubiera sido él hubiera sido otro presidente, evidentemente". "Yo creo que eso parte de la educación y quizá, de una sobreprotección, de no explicarles bien la historia", lamenta la artista, quien también hizo una importante confesión política, aprovechando el ambiente íntimo y distendido de la entrevista.

👤 Aimar Bretos: “¿Por qué harías huelga hoy?”

👤 Ana Belén: “Por muchísimas cosas”.#LaNochedeAimar pic.twitter.com/AhxhMpc5vO — La Noche de Aimar (@LaNochedeAimar) May 27, 2026

Ana Belén: "Prefiero una democracia con Felipe VI que una República con Vox"

"Tu madre vivió la proclamación de la Segunda República en Sol, ¿tú crees que vivirás la tercera?", quiso saber Aimar Bretos. Su invitada, con total sinceridad, respondió que cree que sus ojos no lo verán, "pero nunca se puede decir de esta agua no beberé". Aunque confiesa que "tampoco creas que me apasiona". Unas palabas que provocaron el asombro del presentador: "Te hacía republicana".

A continuación, Ana Belén justificó sus palabras: "No, sabes qué pasa, que una República depende, como todo. La democracia depende de qué presidente esté para que tengamos una vida aceptable o complicada". "O sea que, entre un presidente de la República de Vox y Felipe VI, ¿tú te quedas con Felipe?", preguntó el periodista a la cantante, que respondió contundente: "Sin duda".

Por otro lado, Aimar Bretos quiso saber cuál fue el momento en el que decidió que tenía que significarse políticamente. "Esto viene por el trabajo", explicó Ana Belén, que recuerda que empezó a "trabajar en el teatro con 15 años", rodeada de gente mayor. A raíz de esto, el presentador le recordó una foto en la que aparece ella junto a otros rostros muy conocidos como Paco Rabal o Cristina Almeida. "Creo que fue un acto del Partido Comunista en las primeras elecciones", recuerda la mujer de Víctor Manuel.

🤔 ¿Verán los ojos de Ana Belén la tercera república?



💬 “Yo creo que no lo verán mis ojos, pero nunca se puede decir de este agua no beberé”.#LaNochedeAimar pic.twitter.com/dZH4xvxf7d — La Noche de Aimar (@LaNochedeAimar) May 27, 2026

Ana Belén explica a Aimar Bretos si sigue siendo comunista

Esto sirvió a Bretos para lanzarle otra pregunta: "¿Tú sigues siendo comunista?". La intérprete explica que se dio de baja junto con otros compañeros: "Nosotros nos dimos de baja, suspendimos la militancia en el partido cuando, después de la debacle que tuvo el partido en el año 82, pedimos un congreso especial porque había que debatirlo y hacer autocrítica y en todas las reuniones que hubo dentro del espectáculo y de la cultura, empezaron a decir que no se podía porque siempre había cosas previas más importantes".

"Entonces, yo, que nunca me significo, salí y dije que como siempre había cosas previas que solucionar que un congreso extraordinario, iba a suspender mi militancia hasta que ese congreso llegase", cuenta Ana Belén que recuerda que, en ese momento, "se hizo un silencio y hasta ahora". Eso sí, deja claro que "le siguen moviendo las mismas cosas": "Ningún dolor me es ajeno y eso tiene mucho que ver con la educación de mis padres y luego con toda esa gente que me ayudó a ser adulta, a pensar. Me di cuenta de muchas cosas trabajando en el teatro", sentencia.