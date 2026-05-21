Jesús Vázquez, desde La Sexta, confirma un 'divorcio' no amistoso con Mediaset y revela que ha necesitado terapia

La Sexta ha emitido este miércoles, 20 de mayo una nueva entrega de 'La noche de Aimar'. En esta ocasión fueron el presentador Jesús Vázquez y el cantante Manuel Carrasco los que se sentaron frente a Aimar Bretos para conceder unas de sus entrevistas más íntimas y sinceras.

En el caso de Jesús Vázquez, saltó de TVE a Atresmedia por una noche para abrirse en canal sobre su salida de Mediaset. Aunque también habló de política, sobre todo cuando el periodista le preguntó por la pulsera de España que lucía en su muñeca. "Yo me siento muy orgulloso de ser español y no me gusta que esta bandera, que es la de todos, se la apropien unos cuantos", dejó claro.

El presentador también se mostró muy orgulloso con "la España que tenemos ahora, la España de los derechos, que yo me puedo casar, que acoge a los que vienen de fuera, con todo el mundo con los mismos derechos si trabaja y cotiza. Me encanta la España que ha llegado a tener 22 millones, estoy super orgulloso de mi país, y no quiero que nadie me lo quite".

El momento más duro de la entrevista fue cuando Aimar Bretos le preguntó por el 'caso Army', cuando se le vinculó a él y a más famosos homosexuales, sin ningún fundamento, en un caso de corrupción de menores. Sucedió en el pub Army de Sevilla, en la década de los 90. "Mi madre se puso enferma y murió antes de que saliera el veredicto de que yo era inocente. Nunca estuve en ese bar", aseguró, lamentando todo lo que aquel caso hizo sufrir a su familia.

💬 “He empezado a ponérmela hace poco, yo me siento muy orgulloso de ser español”.



💬 “No me gusta que esta bandera, que es la de todos, se la apropien unos cuantos”.#LaNochedeAimar pic.twitter.com/ndDm1cUiFG — La Noche de Aimar (@LaNochedeAimar) May 20, 2026

Jesús Vázquez necesitó ayuda profesional tras acabar su etapa en Mediaset: "Salí disgustado"

Jesús Vázquez también se sinceró sobre su salida de Mediaset, aunque él se refirió al grupo de comunicación como "la otra empresa en la que estaba". Según confesó, tuvo que recurrir a ayuda profesional debido a lo mal que lo pasó: "No fue muy bonito el final y la salida, después de tantos años de darles mi vida, salí disgustado, deprimido y decidí que me hacía falta ayuda".

Además, Jesús Vázquez puso en valor la importancia de ir a terapia: "Es sanísimo, ayuda muchísimo y la gente no tiene por qué sufrir tanto. Hay profesionales que te ayudan a encauzar tus problemas y que estés mejor. Si me ves en diciembre era otra persona". A raíz de esto, Bretos le preguntó si en algún momento llegó a tocar fondo, a lo que su invitado respondió que "me tocó todo a la vez, los 60, el final de una etapa laboral, la incertidumbre ante lo que iba a pasar, se me mezcló un jaleo en la cabeza".

El gallego explicó lo decepcionado que se sintió al abandonar Mediaset. Hasta tal punto, que incluso se llegó a plantear dejar su profesión: "Sobre todo sentí decepción y no me sentí correspondido al final. Una decepción tan grande que me llevó a un estado de tristeza, de pena… me llegué a plantear dejarlo todo. Pensé: 'me retiro, tengo 60 años, sin personas a mi cargo, la carretera hecha después de 36 años, y económicamente tengo una situación buena'".

Sin embargo, pronto le fichó RTVE y esos pensamientos se le fueron de la mente. En la 1 de TVE Jesús Vázquez ha copresentadodo la última edición del 'Benidorm Fest' y el pasado sábado, coincidiendo con el Festival de Eurovisión que la cadena pública no emitió, se puso al frente del segundo especial de 'La casa de la música'.