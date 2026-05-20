Acusan a Antonio Naranjo de ser un asalariado de Ayuso en Telemadrid y se defiende señalando a 4 rostros de RTVE

José Muñoz, diputado del PSOE en las Cortes Valencianas, ha entrado en directo en 'En boca de todos' con Nacho Abad para hablar de la imputación de Zapatero. Sin embargo, su intervención ha derivado rápidamente en un enfrentamiento con Antonio Naranjo.

"Estoy preocupado por la deriva de nuestro país", ha admitido inicialmente el político, señalando que la derecha mediática y el Poder Judicial quieren tumbar al Gobierno a toda costa desde julio de 2023 y denunciando que en cierta prensa se hable tan alegremente de "gobierno ilegítimo". Algo que ha avalado sin pudor Naranjo.

"Antonio Naranjo es la demostración de esta derecha mediática a la que me refiero con programa de Telemadrid pagado por Ayuso y, evidentemente, defendiendo esas tesis. Aquí ya nos conocemos todos", ha soltado Muñoz, golpeando así al polémico tertuliano con lo que más le podía doler.

"Para, para, para. Que a mí cuando me faltan al respeto...", ha saltado inmediatamente el aludido, que se ha defendido de las palabras del diputado socialista señalando a RTVE y a algunos de sus principales rostros por enésima vez. Y es que, desde su posición en 'En boca de todos' (Mediaset), Antonio Naranjo acumula varias manifestaciones contra la televisión estatal y sus profesionales.

"Si tú crees que yo, por trabajar en Telemadrid, soy un asalariado y mercenario de Ayuso, ¿entonces Javier Ruiz, Jesús Cintora, Marta Flich y Silvia Intxaurrondo son unos mercenarios de Pedro Sánchez por trabajar en una televisión pública?", ha preguntado el periodista.

"La cuestión no es si te paga el salario una televisión pública, sino cómo te comportas cuando tienes un programa de televisión", le ha rebatido José Muñoz. Mientras, Nacho Abad ha intervenido para frenar el encontronazo y evitar que la conexión se convirtiera en un escaparate desde el que señalar a la competencia.

"Ya, ya y ya. He llamado a José para hablar de Zapatero, no para hablar de Naranjo", ha cortado el presentador de Cuatro. "Yo solo hacía una reflexión sobre la derecha mediática. No había puesto nombres y apellidos, pero fíjate que Antonio Naranjo se ha dado por aludido", ha rematado el entrevistado son sorna.