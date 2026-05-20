Ni RTVE ni La Sexta: El claro ganador en audiencias de la cobertura sobre la imputación de Zapatero

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero acaparó la oferta informativa de la televisión este martes, 19 de mayo, desde primera hora de la mañana, cuando saltó la noticia, hasta bien entrada la noche. Las audiencias se vieron alteradas por el asunto, que, sorprendentemente, no resultó con La 1 de RTVE y La Sexta como principales beneficiadas.

Las dos cadenas, referentes de la información, no experimentaron un crecimiento en audiencias con esta bomba política y judicial. El gato al agua se lo llevaron Antena 3 y, en particular, Cuatro, que refrendaron algunos récords de temporada con determinados espacios regulares.

En cuanto a la cadena principal de Atresmedia, hay que resaltar los espectaculares datos que cosecharon las dos ediciones de 'Antena 3 Noticias'. El informativo dirigido y presentado por Sandra Golpe arrolló a la competencia con un 24,4% y casi 2,3 millones de espectadores frente al 13,7% del 'Telediario 1' en La 1 de TVE y el 9,2% de 'Informativos Telecinco'.

Por la noche, 'Antena 3 Noticias 2' con Vicente Vallés obtuvo su mejor martes de la temporada en lo que respecta a cuota de pantalla con un formidable 21% y 2,2 millones de fieles. Mientras, el 'Telediario 2' de Pepa Bueno se conformó con un 13,5% y el informativo de Franganillo en Telecinco se hundió con un demoledor 7,7% y apenas 790.000 televidentes.

Además, también conviene destacar la subida de 'Espejo Público'. El magacín matinal presentado por Susanna Griso logró su cuarta mejor métrica de la temporada con un buen 14,3% de cuota; siendo líder entre las televisiones comerciales frente a 'El programa de Ana Rosa', que mermó su rendimiento al frenarse en un 11,9%.

Cuatro, la cadena que más se benefició de la imputación a Zapatero en términos generales

Por otro lado, en cuanto a Cuatro, podemos concluir en términos generales que fue el canal que más se benefició de la imputación a Zapatero, consiguiendo un 7,3% de media en el cómputo global de la jornada; un punto por encima de La Sexta (6,3%), su rival directo. Se trató además de uno de sus mejores días del curso.

Para empezar, 'En boca de todos' firmó un 8,8%, imponiéndose a 'Al Rojo Vivo' (8,6%). Este destacado rendimiento del magacín producido por Mandarina impulsó a 'Noticias Cuatro 1' a un sobresaliente 8,3%. Más tarde, 'Todo es mentira' registró récord de temporada con un 8,5%. Un máximo que también se apuntó 'Horizonte' con un 9,7%, su mejor cifra en access hasta el momento; y 'Código 10', que, con un 8,9%, selló su cuota más elevada de lo que llevamos de 2026.

En cambio, 'Más vale tarde' (6%), 'El Intermedio' (6,6%) y el especial de 'El Objetivo' (4,7%), que se prolongó hasta altas horas de la madrugada, se quedaron muy por debajo en La Sexta, lo cual resulta especialmente elocuente. En lo que sí despuntó el canal secundario de Atresmedia fue con sus informativos, con un 8,7% para la primera edición y un 8% para la segunda.

Por último, respecto a La 1 de RTVE, cabe decir que siguió una estela similar a La Sexta y no acusó ningún estímulo en audiencias. 'La hora de La 1' y 'Mañaneros 360' se mantuvieron inalterables en sus datos habituales con un 19,3% y un 15,7% respectivamente. Por la tarde, 'Directo al grano' perdió fuelle con un escueto 10%. Reseñable fue también el descenso al unidígito de 'Malas Lenguas' (9,8%).

En resumidas cuentas, asistimos a un nulo impacto en audiencias para la cadena estatal y para La Sexta -a pesar de ser un tema de gran interés público- frente al claro ascenso de Cuatro, gran ganador de la cobertura, y las noticias de Antena 3, la opción informativa preferida por los españoles.