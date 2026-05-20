Joaquín Prat se planta ante la encerrona de 'El tiempo justo' con Marta López y pide disculpas: "Sois mala gente"

Tras mostrar su luna de miel en la revista Lecturas, 'El tiempo justo' ponía este miércoles en el foco a Marta López al mostrar las fotos prohibidas del viaje de la colaboradora a las Maldivas junto a su marido. Algo que provocaba su cabreo con el equipo y que llevaba a Joaquín Prat a pedirle perdón.

Así, 'El tiempo justo' analizaba cómo en las fotografías de Lecturas la colaboradora había salido perfecta y no tenía ni una sola arruga dejando claro que había mucho retoque. Era por ello por lo que el programa de Joaquín Prat trataba de comparar las fotografías que habían sido descartadas por la revista con las que salieron en la publicación.

Una encerrona que provocaba que Marta López estallara contra sus compañeros. "¿Para esto me traéis? Es que de verdad que se ponga juicio si tengo celulitis o no. Es que me parece increíble que se me traiga para juzgarme", se quejaba la colaboradora.

"¿Por qué no cogen a otras pijas que también salen en las revistas y les quitan de todo?", insistía Marta López ante sus compañeros. "No sé a lo que vengo, me acabo de enterar", volvía a repetir. "Como sois, sois tan mala gente...", soltaba entonces Joaquín Prat al ver lo que estaban haciendo desde su propio programa.

Tras ello, Marta López no se reprimía y señalaba al verdadero culpable de la encerrona de 'El tiempo justo'. "Yo quiero poner las fotos de Miguel Ángel Nicolás sin retocar", aseveraba en alusión al coordinador de la sección de corazón y del que había surgido la idea de analizar su cuerpo. Tras ello, proponía que todos fueran al programa en bañador.

"Un poco de calma. Marta está molesta porque le han dicho que vamos a analizar si hay o no hay retoque", explicaba Joaquín Prat antes de que Iván García analizara al detalle las fotos de Marta López. "Lo primero de todo, Marta te quiero, me han obligado hacer este pantallón", se justificaba el redactor y colaborador que se encargaba de mostrar las diferencias de su compañera.

"Qué tramposos sois", se quejaba Marta López. "Me parece horrible que estéis analizando la celulitis de Marta", denunciaba por su parte Luis Pliego, el director de Lecturas. Tras ver las comparaciones que se estaban haciendo, Joaquín Prat era incapaz de callarse. "¡Qué vergüenza!", soltaba el presentador sumándose a la queja de su compañera.

Joaquín Prat pide perdón a Marta López por la encerrona de 'El tiempo justo'

'El tiempo justo' compara las fotos de Marta López

Y Marta López que estaba orgullosa de su cuerpo no se reprimía y se levantaba el vestido para mostrar su cuerpo a Iván García mientras comparaba las fotos. "Me da vergüenza que a una mujer de 52 años le estemos mirando las fotos así", terminaba diciendo la colaboradora indignada por lo que estaban haciendo en el programa.

Tras ello, eran los presentadores de 'El tiempo justo' los que se mostraban críticos con el contenido del programa. "Viva todas las mujeres y viva tú, Marta López. Me parece fatal lo que le habéis hecho hoy", espetaba César Muñoz. "Vamos a seguir haciendo amigos jodiéndole la vida a Marta López y ahora, perdona Marta, te pido disculpas, yo no sabía nada de esto", sentenciaba Joaquín Prat.