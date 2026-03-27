Joaquín Prat da el corte del día a Marta López en 'El tiempo justo' tras decirle a la cara que le ve poco simpático

La pasada temporada se habló mucho de la actitud de Joaquín Prat en 'Vamos a ver', donde se le veía cabizbajo y con poca ilusión. Él mismo confesó que los cambios de horario no le habían sentado nada bien. Pero con el cambio a las tardes parecía que el presentador se mostraba de nuevo con ganas y fuerza.

Sin embargo, en las últimas semanas, son varios los momentos en los que se ha podido ver a Joaquín Prat cabizbajo. Hace unos días, el presentador no dudaba en clamar que le habían recortado la duración a 'El tiempo justo' pues desde hace algo más de una semana el formato acaba diez minutos antes.

Este viernes, ha sido una de sus colaboradoras, la que no ha tenido reparos en cuestionarle su actitud en pleno directo. Así, Marta López se atrevía a soltarle lo que hasta ahora nadie le había dicho al presentador a la cara. Lo hacía justo a la vuelta de un vídeo publicitario sobre un concurso que buscaba al camarero y cocinero del año.

"¿Qué decías Marta que antes era más simpático?", le preguntaba Joaquín Prat a su compañera tras leer la prescripción sobre dicho concurso. "Sí, que estás como enfadado, no sé que te pasa. Es verdad, antes se reía más con nosotros", le contestaba Marta López al presentador sin ningún pudor.

"¿Qué dices? Siempre ha sido serio", le replicaba Alexia Rivas dejando entrever que el presentador estaba igual que siempre. "Yo digo lo que yo he vivido, y estás como serio todo el rato", insistía Marta. "Menos mal que me voy de vacaciones y te pierdo de vista", le contestaba Joaquín Prat a modo de corte.

Después de ese incómodo momento, César Muñoz intervenía para recordar que estaban en la tertulia de 'Supervivientes' y que retomaban el tema. "¿Seguimos con 'Supervivientes' o seguimos haciendo amigos Marta?", cuestionaba el copresentador. "Ah claro que estamos en la palapa", reaccionaba Joaquín Prat.