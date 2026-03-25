Joaquín Prat no da crédito tras ver las imágenes completas del baile viral de Ortega Cano: "Es imposible"

José Ortega Cano ha regresado al centro de la polémica tras sus últimas imágenes protagonizando una bizarra escena de baile durante un acto benéfico. El vídeo, que se ha extendido como la pólvora en redes sociales, ha sido objeto de análisis este miércoles en 'El tiempo justo'. Y Joaquín Prat no ha tardado en sentenciar el clip al completo, sin poder salir del asombro ante las posturas del torero retirado.

"Llega a la Iglesia de San Antón y nada hacía intuir esta performance. Llegaba tranquilo, sosegado, al acto de una ONG", recordaba el conductor del magacín de Telecinco mientras en pantalla dividida ya se mostraban las imágenes de Ortega Cano retozando por el suelo sobre una muleta. "A ver, yo sería incapaz de hacer eso que hace él, esa elasticidad... Para su edad no, para cualquier edad", ha comentado Luis Pliego a continuación.

Así, no han dudado en especular sobre el motivo tras este inesperado arranque del torero en mitad de la actuación de Glenda, que cantaba de fondo mientras este se contorsionaba en el suelo. "Tal vez le vino un recuerdo con Rocío en el escenario, está viviéndolo pero feliz", comentaba el director de Lecturas antes de que Joaquín Prat se pronunciase al respecto. "A mí ahora me demuestra lo gran artista que es, y lo digo totalmente en serio, porque tienes que tener una fuerza para hacer eso...", señalaba Leticia Requejo.

Joaquín Prat, incapaz de concentrarse en 'El tiempo justo' ante las imágenes de Ortega Cano: "¿Qué interpretáis?

Joaquín Prat en 'El tiempo justo'

"Desde luego se deja llevar, porque yo creo que no lo piensa, va improvisando un poco los movimientos", destacaba entonces Antonio Rossi con sorna. "Salió además en dos ocasiones, al inicio del concierto y al final. No estaba nada ensayado y tengo que decir que la gente que estaba ahí le aplaudió a rabiar", ha asegurado Sandra Aladro justo antes de repasar el "ejercicio de improvisación" de José Ortega Cano con todo lujo de detalles y al completo.

Y Joaquín Prat no ha dudado en lanzar una petición a su elenco de colaboradores. "Os pido que os coloquéis mirando el pantallón y tratéis de entender qué es lo que quiere expresar desde el momento en el que... Joder", señalaba el presentador sin poder finalizar la frase, distraído por las imágenes. Así, de una vez por todas, el presentador y sus colaboradores procedían a visionar la escena sin cortes.

"Quiero volver a destacar la calidad del sastre que ha confeccionado el traje de José Ortega Cano. Que no contento con llevar uno de los botones de la chaqueta abrochado lleva los dos. La camisa que es imposible que en esa postura no se salga del pantalón...", destacaba el conductor de 'El tiempo justo', completamente impresionado por el vídeo del torero retirado.

Desde su asombro, el rostro de Telecinco ha continuado su análisis. "¿Qué interpretáis que está intentando transmitir?", ha preguntado con sorna. "Está en éxtasis en ese momento, él está metido en la música, está en otro mundo", insistía Sandra Aladro. "A mí lo que más me gusta es que llegados a este punto le da igual lo que digan de él y que se queda con su arte y su performance", sentenciaba finalmente Leticia Requejo.