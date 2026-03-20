Leticia Requejo dice 'hasta aquí' a Gloria Camila por lo sucedido en 'El tiempo justo': "No voy a pasar por ahí"

La discusión entre Gloria Camila y su sobrina Rocío Flores no para de dar que hablar en los programas de Telecinco. Este viernes, la hija de José Ortega Cano regresaba a 'El tiempo justo' tras su espantada y desmentía que los motivos fueran todos los que se han dado. Algo que provocaba un tenso enfrentamiento con Leticia Requejo y al que se sumaba también Alexia Rivas.

De primeras, Gloria Camila ha querido dejarle claro a Joaquín Prat que el problema que ha tenido con Rocío Flores no tiene nada que ver con su novio Álvaro García ni con Manuel Cortés ni con que le haya sustituido en 'Fiesta' ni con su buena relación con Raquel Mosquera ni por ninguna relación del pasado. "Vais desencaminados, pero no voy a hablar del motivo", aseguraba la colaboradora.

Después, Gloria Camila se justificaba asegurando que ella jamás ha vetado nada pero que ella habla de lo que considera que tiene que hablar. Y al escucharla, Leticia Requejo se mostraba muy clara con su compañera. "Dices que estamos malinformados pero nosotros no hablamos ni desde la desinformación ni desde la ignorancia", le plantaba cara la colaboradora. "Dices que no es ni Manuel ni Álvaro ni nada y nos quedaremos con la duda. Pero yo tengo mi información muy contrastada. ¿Lo que yo he contado de Manuel, la conversación que se produce entre vosotras es cierto?", trataba de saber la periodista.

Leticia Requejo para en seco a Gloria Camila: "No lo voy a permitir"

Leticia Requejo y Gloria Camila se encaran en 'El tiempo justo'

"La conversación que yo tengo con Rocío se hace en ámbito privado por tanto se va a quedar ahí, siento no darte detalles", le replicaba Gloria Camila. "Pero dices que es cierto", incidía Leticia. "No, te digo que sea cierto, he dicho que fue una conversación privada y ella puede tener una opinión pero eso no encadena una discusión, a mí no me afecta su opinión", contestaba Gloria Camila.

"Pues poneos de acuerdo con las teorías que tenéis porque las teorías son muy distintas", soltaba Leticia Requejo. "Igual que yo tengo que cambiar de gente cercana y de amigos, tú quizás tienes que cambiar de fuentes", le espetaba Gloria Camila a su compañera. "Yo mi trabajo sé hacerlo estupendamente. Por ahí si que no voy a pasar", le frenaba Leticia Requejo muy enfadada.

"Lo digo desde ya, yo te respeto bastante y no voy a pasar por ahí. A mí no me va a venir ni tú ni nadie a decir como son mis fuentes. Tú también tienes que saber por qué estás aquí, ya está bien. Nadie tiene que venir aquí a hablar de mi trabajo", añadía muy indignada. "Yo no dudo de ti ni de tu profesionalidad, solo digo que tus fuentes fallan", le contestaba Gloria Camila.

Después, era Alexia Rivas la que daba la cara por Leticia Requejo y se encaraba con Gloria Camila. "Me molesta porque os he visto hablar en el pasillo y sé perfectamente que tú le has dicho a Leticia que es verdad que la información que ha dado en parte es cierta y que cuales eran sus fuentes porque estaban contando algunas verdades", aseveraba la colaboradora. "Mi conversación ha sido con Leti y yo no le he dicho que mi discusión sea por Manuel, y la primera que tira por tierra a los compañeros eres tú", le contestaba Gloria.

"Yo voy a ser muy clara, tenemos que ser conscientes de que estamos aquí y generamos un impacto por nuestra vida privada y cuando eso pasa tenemos que saber por qué estamos aquí sentados y ser generosos con el público. Si a mí me hacen una fotografía con alguien me siento con Joaquín y le contesto, y yo espero lo mismo de ti. Espero que seas generosa con tu programa punto", sentenciaba Alexia.

"Bueno a ver si me vas a decir tú a mí lo que tengo que contar o no contar", le replicaba Gloria Camila. "Pues igual que tú dices como tenemos que trabajar, así que si no te gusta una cosa no hagas la otra", le soltaba Leticia Requejo mostrando su gran malestar con ella.