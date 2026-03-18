Joaquín Prat pone de vuelta y media a Gloria Camila tras su actitud en 'El tiempo justo' que acabó en espantada

Este martes, saltaba la noticia de que Gloria Camila y Rocío Flores se habían dejado de seguir en redes sociales y ambas habían puesto el mismo mensaje misterioso en Instagram. En 'El tiempo justo' trataron de saber qué es lo que había pasado entre ambas pero Gloria Camila se negó a responder tanto a Joaquín Prat como a sus compañeros. Y por si fuera poco, la colaboradora terminó abandonando el plató tras haber tenido varios desencuentros con los colaboradores.

Un día después, el programa ha incidido en cuáles pueden ser los motivos por los que Gloria Camila y Rocío Flores han dejado de seguirse y se encuentran en un momento muy delicado de su relación tras haber sido hasta ahora como hermanas en lugar de tía y sobrina.

Así, el programa de Joaquín Prat ha puesto sobre la mesa tres hipótesis sobre los motivos que habrían llevado a tía y sobrina a distanciarse como nunca. Por un lado, el hecho de que Gloria Camila haya vuelto con su novio Álvaro García, algo que a Rocío Flores no le hace ninguna gracia. Por otro, que Rocío Flores haya ocupado la silla de colaboradora que dejó Gloria Camila en 'Fiesta' tras su desencuentro con Emma García y la dirección del programa. Y por último, el abrazo que se dio Rocío Flores con Raquel Mosquera el pasado viernes en 'De Viernes'.

No obstante, Leticia Requejo exponía que el motivo del enfrentamiento entre Gloria Camila y Rocío Flores no era por ninguna de las cuestiones que se habían puesto sobre la mesa. Sino que todo se debería a cómo Rocío Flores se posicionó con Manuel Cortés, el hijo de Raquel Bollo, en el conflicto que tuvo Gloria Camila con él a raíz de su triángulo amoroso con Álvaro García. "Rocío adora a Manuel y hay muchas cosas de Gloria que no le han gustado", sentenciaba la colaboradora.

"Todo esto desemboca en una discusión entre Rocío y Gloria, donde las dos se dicen cosas que ninguna quiere escuchar y se eleva el tono, y donde la propia Gloria Camila le llega a decir a Rocío Flores que 'tú no eres quién para darme lecciones sobre parejas'", revelaba la colaboradora dejando sorprendidos a Joaquín Prat y el resto de colaboradores.

Joaquín Prat, incapaz de contenerse con Gloria Camila en 'El tiempo justo'

Joaquín Prat y los colaboradores de 'El tiempo justo'

Finalmente, Joaquín Prat no se contenía en lanzar un dardo a Gloria Camila por la que ha liado con su bloqueo a su sobrina, después de que todos los colaboradores expusieran que no entendían que Gloria hubiera llegado a bloquear por Instagram a su sobrina en lugar de silenciarla sin que nadie se hubiera enterado.

"Es que depende de a quién bloqueas. Yo pienso en los 20 tontos del culo a los que bloqueo cada día en Instagram, pero claro no estoy hablando de mi sobrina o de mi tía. Bloquear a un familiar directo, que es parte de tu vida, y con quién tienes una relación muy estrecha, pues a mí dejar de seguir me parece una enorme torpeza", empezaba diciendo el presentador.

"Y o eres torpe y se lo digo a Gloria. Es que de verdad no le encuentro otra explicación. O eres torpe porque te has calentado o es que querías que estuviésemos hablando de esto. No hay otra. Claro luego, no te sorprendas si te sentamos aquí y te preguntamos", concluía Joaquín Prat.